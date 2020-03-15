Фотомарафон «100-летие ТАССР»: вид на казанский Соцгород с крыши жилого дома на Белинского, 1960-е

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Фото: из фондов Музея КАЗ им. С.П. Горбунова — филиала ПАО «Туполев»

Поселок имени Серго Орджоникидзе, Северный город, Авиагород — все эти названия относятся к жилому массиву, который возвел для своих сотрудников самолетно-моторный комбинат (сейчас это два отдельных предприятия — КМПО и КАЗ им. С.П. Горбунова). Сейчас мы называем его Соцгородом. После войны авиационный завод очень много вкладывал в социальную инфраструктуру вверенной ему территории. Здесь построили целых два дома культуры, к 30-летию ТАССР разбили парк «Крылья Советов», возвели стадион и, конечно, жилые дома.

Соцгород проектировался единым массивом по общему плану — эту работу начали в 1932 году. К 1935 году территория заводов и Соцгорода вошла в черту Казани. К 1938-му часть первого квартала уже застроили — с той поры здесь остался, например, ДК Гайдара. После войны дома здесь строили немецкие военнопленные. С остальным городом эту территорию связывала трамвайная линия, а в 1948 году здесь пустили первый в городе троллейбус.

Активная социальная работа была в немалой степени обусловлена тем, что завод испытывал сильный кадровый голод. Так, в середине 1950-х плановое количество инженерно-технических работников было 3 240 человек, а дипломированных инженеров на авиационном заводе работало всего 300. Дипломированных техников было чуть более 620. Поэтому, чтобы было чем привлекать на завод квалифицированных специалистов, решили усилить внимание к вопросам социальной сферы.

В середине 1950-х застроили большой квартал между улицами Урицкого и 9-й Союзной. В рабочих поселках завода асфальтировали улицы, высаживали кустарники и цветы, разбивали скверы. Это выглядело тем удивительнее, что в ту пору в Казани было заасфальтировано не больше четверти улиц.

Кадр из стенгазеты авиационного завода, середина 1950-х годов

В 1950 — 60-е годы в рабочих поселках завода сдали в эксплуатацию более 25,5 тысячи «квадратов» жилья, в том числе силами треста №14 — 11 тысяч квадратных метров. Индивидуальные застройщики построили 8 900 метров, а хозяйственным способом — более 5 600 «квадратов». Таинственное выражение «застройка хозяйственным способом» подразумевало, что цеха завода выделяют рабочих на строительство. В первый месяц работу им оплачивали по среднемесячному заработку на заводе, а потом — по нормам и расценкам, действовавшим в строительных организациях.

Сквер с фонтаном в Соцгороде, 1960-е

В 1958 году в рабочих поселках газифицировали более 800 квартир — и это в то время, когда большинство жителей остальной Казани о «голубом топливе» даже и мечтать не могли. Благоустроенного жилья в столице Татарии в принципе было не очень много в те времена, и ради квартиры многие с удовольствием шли работать на авиационный завод: к концу 1954 года в штате предприятия было уже почти 20 тысяч человек! Среди новоприбывших были сотни квалифицированных специалистов с блестящим образованием.





Памятник Орджоникидзе в Соцгороде

В сквере в одном из дворов микрорайона (между улицами Белинского и Индустриальная) до 2016 года стоял памятник Орджоникидзе. Есть мнение, что его переделали из памятника Сталину в 1962 году, но достоверного подтверждения этому нет. В ноябре прошлого года памятник, уже в отреставрированном виде, вернули на прежнее место.

Людмила Губаева