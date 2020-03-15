Фотомарафон «100-летие ТАССР»: вид на казанский Соцгород с крыши жилого дома на Белинского, 1960-е
Проект «Реального времени»: от Татарии — к Татарстану, часть 210-я
Поселок имени Серго Орджоникидзе, Северный город, Авиагород — все эти названия относятся к жилому массиву, который возвел для своих сотрудников самолетно-моторный комбинат (сейчас это два отдельных предприятия — КМПО и КАЗ им. С.П. Горбунова). Сейчас мы называем его Соцгородом. После войны авиационный завод очень много вкладывал в социальную инфраструктуру вверенной ему территории. Здесь построили целых два дома культуры, к 30-летию ТАССР разбили парк «Крылья Советов», возвели стадион и, конечно, жилые дома.
Соцгород проектировался единым массивом по общему плану — эту работу начали в 1932 году. К 1935 году территория заводов и Соцгорода вошла в черту Казани. К 1938-му часть первого квартала уже застроили — с той поры здесь остался, например, ДК Гайдара. После войны дома здесь строили немецкие военнопленные. С остальным городом эту территорию связывала трамвайная линия, а в 1948 году здесь пустили первый в городе троллейбус.
Активная социальная работа была в немалой степени обусловлена тем, что завод испытывал сильный кадровый голод. Так, в середине 1950-х плановое количество инженерно-технических работников было 3 240 человек, а дипломированных инженеров на авиационном заводе работало всего 300. Дипломированных техников было чуть более 620. Поэтому, чтобы было чем привлекать на завод квалифицированных специалистов, решили усилить внимание к вопросам социальной сферы.
В середине 1950-х застроили большой квартал между улицами Урицкого и 9-й Союзной. В рабочих поселках завода асфальтировали улицы, высаживали кустарники и цветы, разбивали скверы. Это выглядело тем удивительнее, что в ту пору в Казани было заасфальтировано не больше четверти улиц.
В 1950 — 60-е годы в рабочих поселках завода сдали в эксплуатацию более 25,5 тысячи «квадратов» жилья, в том числе силами треста №14 — 11 тысяч квадратных метров. Индивидуальные застройщики построили 8 900 метров, а хозяйственным способом — более 5 600 «квадратов». Таинственное выражение «застройка хозяйственным способом» подразумевало, что цеха завода выделяют рабочих на строительство. В первый месяц работу им оплачивали по среднемесячному заработку на заводе, а потом — по нормам и расценкам, действовавшим в строительных организациях.
В 1958 году в рабочих поселках газифицировали более 800 квартир — и это в то время, когда большинство жителей остальной Казани о «голубом топливе» даже и мечтать не могли. Благоустроенного жилья в столице Татарии в принципе было не очень много в те времена, и ради квартиры многие с удовольствием шли работать на авиационный завод: к концу 1954 года в штате предприятия было уже почти 20 тысяч человек! Среди новоприбывших были сотни квалифицированных специалистов с блестящим образованием.
В сквере в одном из дворов микрорайона (между улицами Белинского и Индустриальная) до 2016 года стоял памятник Орджоникидзе. Есть мнение, что его переделали из памятника Сталину в 1962 году, но достоверного подтверждения этому нет. В ноябре прошлого года памятник, уже в отреставрированном виде, вернули на прежнее место.
Справка
За помощь в подготовке материала редакция благодарит отдел по связям с общественностью и Музей КАЗ им. С.П. Горбунова — филиала ПАО «Туполев».
Мы будем рады участию наших читателей в наполнении фотопроекта. По вопросам фотомарафона обращайтесь по адресу gubaeva@realnoevremya.ru
комментарии
Спасибо.
Социалистические города - Соцгорода - это интереснейшая страница Истории Красной России, Красной Татарии и СССР в целом.
Соцгород был построен в 1930-е - 1950-е гг. в каждом крупном промышленном центре СССР.
А в особо крупных промышленных центрах были построены по нескольку соцгородов.
Например в Казани соцгорода были при заводе синтетического каучука ("серый дом", ДК им.Кирова, жилой масив из 4-хэтажных зданий в стиле конструктивизма, больничный городок водников и др.), в Юдино, в Дербышках и др.
Соцгорода должны были демонстрировать преимущества социализма-коммунизма перед капитализмом.
Начиналось строительство соцгорода обычно с Дома-коммуны, в котором было "всё" - жильё, библиотека, столовая, детский сад, общежитие, магазины, парикмахерская и др. (например "серый дом" на улице Эсперанто).
Кухонь в коммунальных квартирах вообще не было - например, в 4-хэтажных домах 1930-х гг. постройки соцгородка завода синтетического каучука - считалось, что будущий "коммунистический" человек не будет заниматься бытом - кушать будет в столовой, детей будет воспитывать детсад и школа, бельё будут отдавать в прачечную и т.д.
Более того не было даже туалета - туалет был общим на улице в отдельно стоящем строении - кухню и туалет выделили из одной из комнат только в конце 1950-х годов.
Зато на крыше для трудящихся был устроен солярий - культ молодого загорелого тела пропагандировался всеми доступными способами.
Москва вообще стала одним большим "Соцгородом" - Сталин с Кагановичем перекраивали древнюю Столицу по марксистским лекалам.
Но даже на фоне повсеместного строительства соцгородов Соцгород в Казани все же выделялся своим размахом.
И этим обязан он был строительству огромных авиационных заводов, которые после войны стали строить и самолёты для доставки атомного оружия до территории "вероятного противника" - США, Англия и др. капиталистические страны.
Но народ вздохнул свободнее (особенно в 1960 - 1970-е гг.) - появилась надежда на "человеческое" жильё - и многие осуществили эту свою мечту.
Первая фотография просто уникальная - за неё в 1960-е гг. могли и пригласить на "Чёрное озеро", а то и посадить для профилактики на годик другой в тюрьму.
Дело в том, что на фото видны оборонные заводы.
И хотя американцы давно мели аэрокосмические снимки всех предприятий Казани, но для простых казанцев это оставалось большим "секретом".
Привлекают внимание и элементы архитектурного масонского декора, широко применяемого в "сталинской" архитектуре.