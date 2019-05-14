Крышу одного из цехов КАПО им. С. П. Горбунова отремонтируют за 130,9 млн рублей

ПАО «Туполев» разместило заявку на закупку по реконструкции кровли цеха окончательной сборки самолетов Ту-214СУС КАПО им. С. П. Горбунова. Информация размещена в единой информационной системе в сфере закупок.

Максимальная цена контракта — 130 млн 930 тысяч 677 рублей 60 копеек. Дата окончания подачи заявок — 30 мая.

Напомним, в марте 2018 года на Казанском авиационном заводе им. Горбунова произошло частичное обрушение кирпичного фронтона здания заводоуправления. В результате происшествия два автомобиля, Toyota Land Cruiser и Daewoo Matiz, получили повреждения. Сообщалось, что реконструкцию здания проведут в 2019 году.

