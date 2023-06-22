Казанский авиационный завод планирует провести модернизацию производства за 23 млрд рублей

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Казанский авиационный завод имени С.П. Горбунова (филиал ПАО «Туполев») планирует провести модернизацию производства общей стоимостью около 23 млрд рублей. Об этом сообщил управляющий директор ПАО «Туполев» Вадим Королев.

Программа предусматривает строительство нескольких новых цехов и логистического центра. Необходимые инвестиции превышают 83 млрд рублей.

Вторая очередь модернизации необходима для выхода на ежегодный темп выпуска до 20 самолетов. Заводу потребуется две тысячи новых работников.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Сегодня Казанский авиационный завод посетил премьер-министр России Михаил Мишустин. На предприятии ему рассказали о процессе сборки Ту-160 и продемонстрировали пункт по сварке узла поворота.

Также на Казанском авиационном заводе Михаил Мишустин посетил строящийся цех агрегатно-сборочного производства Ту-214. Раис Татарстана Рустам Минниханов доложил премьер-министру, что работа находится под его личным особым контролем.



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Луиза Игнатьева