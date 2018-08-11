Танцы в небе над Казанью: «Белый лебедь» с «Медведем» и сердце со стрелой в исполнении «Альбатросов»

Тысячи жителей столицы Татарстана в пятницу вечером стали свидетелями эффектного авиашоу, организованного в рамках праздника «Я выбираю небо!»

Фото: Максим Платонов

Ежегодный парад достижений отечественного самолетостроения уже второй год проходит в небе над акваторией Казанки в районе Центра семьи «Казан». До этого местом дислокации авиашоу был аэродром Куркачи. В перемене места событий есть, как всегда, свои плюсы и свои минусы: с одной стороны, добираться до высокогорских Куркачей был тот еще квест и проведение праздника в самом центре Казани, естественно, гарантирует, что посетит его максимальное количество гостей. С другой стороны, на не таком уж и большом и сложнорельефном «пятачке» вокруг казанской «чаши» трудно разместить такое же количество наземных развлечений, сколько их обычно было на аэродромном поле. Подробнее — в материале «Реального времени».



Не только самолеты, но и мотоциклы



Поскольку на всех афишах было указано, что «Я выбираю небо!» начнется в 14.00, самые пунктуальные казанцы прибыли к «чаше» ровно к указанному времени, дабы не пропустить ничего из того, что приготовили к празднику его организаторы. Правда, ждать то, ради чего люди и приходят на авиашоу, а именно, показательных выступлений, пришлось почти 2 часа. Этого временного зазора гостям мероприятия с лихвой хватило на то, чтобы внимательно ознакомиться с экспозициями от предприятий города: так, завод «Элекон» предлагал всем желающим сфотографироваться в прозрачном шаре, где в воздухе парили кусочки цветной фольги, а у стенда КМПО и взрослым, и детям рисовали на щеках аббревиатуру производственного объединения. Еще можно было понаблюдать за танцами роботов, покрутиться в специальном тренажере, чтобы почувствовать себя немножко космонавтом и сфотографироваться в кабине самолета.

Отдельная площадка на празднике была выделена для постоянных участников авиашоу, местных байкеров, которые привезли на потеху публике не только сверкающие хромом мотоциклы, но и диковинные аппараты, словно бы доставленные в Казань со съемок фильма «Безумный Макс»: опутанные цепями, с решетками вместо стекол и имитацией пулемета на крыше.

Отдельная площадка на празднике была выделена для постоянных участников авиашоу, местных байкеров



Танцующий вертолет и «кукурузник» с парашютистами

До наступления часа икс гости праздника восстанавливали свои силы пловом и шашлыком и занимали самые удобные места на желтовато-зеленой траве вокруг Чаши. Кое-кто даже принес с собой подстилки, чтобы наблюдать за пролетом самолетов и вертолетов по-царски, лежа.

Стартовало авиашоу в 16.00 и первыми порадовали гостей праздника своим выступлением парашютисты, которых с куркачинского аэродрома в Казань доставил «кукурузник» Ан-2. После парашютистов над Казанкой пронеслась, помахивая крыльями, легкая «Цессна», а за ней — самолет Л 410. Шквал аплодисментов сорвал вертолет, который словно бы танцевал в небесной сини: поднимался, крутясь волчком, вертикально в небо, низко зависал над речной гладью, да так, что поднимал стену из брызг своим пропеллером.

Параллельно на большой сцене, установленной на набережной, шел концерт, и танец вертолета красиво наложился на известную песню, которую когда-то пела София Ротару, а в этот раз исполнял казанский самодеятельный коллектив: «Желаю тебе, земля моя, высокого неба ясного и счастья желаю тебе!». В общем, все было весьма символично.

После вертолетных танцев в программе снова наступил перерыв, после которого на сцену пригласили президента Татарстана Рустама Минниханова, который поприветствовал гостей и участников мероприятия, отметив, что в республике сложился мощнейший образовательный кластер и работают крупные предприятия.

— Сегодня в нашей стране авиационная отрасль — это приоритет, — отметил президент. – Речь идет как о гражданской продукции, так и об обеспечении обороноспособности России. Казань в этом деле всегда была одним из лидеров.

А вместо сердца — пламенный мотор

После слов президента началось все самое интересное. Над головами гостей праздника, которые к этому времени уже заняли почти все газоны у Чаши, усеяли песчаный берег от центра семьи до «Ривьеры», выстроились рядами по улице Сибгата Хакима, благо до Кировской дамбы движение было перекрыто, утробно проурчав, сначала пронесся сверхзвуковой стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-160, названный за красоту и грацию «Белым лебедем». Следом пророкотал «Медведь», турбовинтовой стратегический бомбардировщик-ракетоносец, самый скоростной в мире самолет с винтовыми двигателями, и не имеющий «анималистического» прозвища дальний сверхзвуковой ракетоносец-бомбардировщик с крылом изменяемой стреловидности Ту-22М3.

Красавцы! — дружно ахали казанцы, когда над их головами проносилось очередное чудо отечественного самолетостроения.

Но самым зрелищным, что уж тут и говорить, стало выступление пилотажной группы «Русь», состоящей из пяти «Альбатросов», самолетов Л-39. Пилоты нарисовали в небе цветным дымом татарстанский триколор, а еще белые круги и даже гигантское сердце, пронзенное стрелой. При этом они то взмывали в небесную высь, то падали так низко, что, казалось, можно было различить пилота в кабине.

1 / 38 Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов