Танцы в небе над Казанью: «Белый лебедь» с «Медведем» и сердце со стрелой в исполнении «Альбатросов»
Тысячи жителей столицы Татарстана в пятницу вечером стали свидетелями эффектного авиашоу, организованного в рамках праздника «Я выбираю небо!»
Ежегодный парад достижений отечественного самолетостроения уже второй год проходит в небе над акваторией Казанки в районе Центра семьи «Казан». До этого местом дислокации авиашоу был аэродром Куркачи. В перемене места событий есть, как всегда, свои плюсы и свои минусы: с одной стороны, добираться до высокогорских Куркачей был тот еще квест и проведение праздника в самом центре Казани, естественно, гарантирует, что посетит его максимальное количество гостей. С другой стороны, на не таком уж и большом и сложнорельефном «пятачке» вокруг казанской «чаши» трудно разместить такое же количество наземных развлечений, сколько их обычно было на аэродромном поле. Подробнее — в материале «Реального времени».
Не только самолеты, но и мотоциклы
Поскольку на всех афишах было указано, что «Я выбираю небо!» начнется в 14.00, самые пунктуальные казанцы прибыли к «чаше» ровно к указанному времени, дабы не пропустить ничего из того, что приготовили к празднику его организаторы. Правда, ждать то, ради чего люди и приходят на авиашоу, а именно, показательных выступлений, пришлось почти 2 часа. Этого временного зазора гостям мероприятия с лихвой хватило на то, чтобы внимательно ознакомиться с экспозициями от предприятий города: так, завод «Элекон» предлагал всем желающим сфотографироваться в прозрачном шаре, где в воздухе парили кусочки цветной фольги, а у стенда КМПО и взрослым, и детям рисовали на щеках аббревиатуру производственного объединения. Еще можно было понаблюдать за танцами роботов, покрутиться в специальном тренажере, чтобы почувствовать себя немножко космонавтом и сфотографироваться в кабине самолета.
Отдельная площадка на празднике была выделена для постоянных участников авиашоу, местных байкеров, которые привезли на потеху публике не только сверкающие хромом мотоциклы, но и диковинные аппараты, словно бы доставленные в Казань со съемок фильма «Безумный Макс»: опутанные цепями, с решетками вместо стекол и имитацией пулемета на крыше.
Танцующий вертолет и «кукурузник» с парашютистами
До наступления часа икс гости праздника восстанавливали свои силы пловом и шашлыком и занимали самые удобные места на желтовато-зеленой траве вокруг Чаши. Кое-кто даже принес с собой подстилки, чтобы наблюдать за пролетом самолетов и вертолетов по-царски, лежа.
Стартовало авиашоу в 16.00 и первыми порадовали гостей праздника своим выступлением парашютисты, которых с куркачинского аэродрома в Казань доставил «кукурузник» Ан-2. После парашютистов над Казанкой пронеслась, помахивая крыльями, легкая «Цессна», а за ней — самолет Л 410. Шквал аплодисментов сорвал вертолет, который словно бы танцевал в небесной сини: поднимался, крутясь волчком, вертикально в небо, низко зависал над речной гладью, да так, что поднимал стену из брызг своим пропеллером.
Параллельно на большой сцене, установленной на набережной, шел концерт, и танец вертолета красиво наложился на известную песню, которую когда-то пела София Ротару, а в этот раз исполнял казанский самодеятельный коллектив: «Желаю тебе, земля моя, высокого неба ясного и счастья желаю тебе!». В общем, все было весьма символично.
После вертолетных танцев в программе снова наступил перерыв, после которого на сцену пригласили президента Татарстана Рустама Минниханова, который поприветствовал гостей и участников мероприятия, отметив, что в республике сложился мощнейший образовательный кластер и работают крупные предприятия.
— Сегодня в нашей стране авиационная отрасль — это приоритет, — отметил президент. – Речь идет как о гражданской продукции, так и об обеспечении обороноспособности России. Казань в этом деле всегда была одним из лидеров.
А вместо сердца — пламенный мотор
После слов президента началось все самое интересное. Над головами гостей праздника, которые к этому времени уже заняли почти все газоны у Чаши, усеяли песчаный берег от центра семьи до «Ривьеры», выстроились рядами по улице Сибгата Хакима, благо до Кировской дамбы движение было перекрыто, утробно проурчав, сначала пронесся сверхзвуковой стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-160, названный за красоту и грацию «Белым лебедем». Следом пророкотал «Медведь», турбовинтовой стратегический бомбардировщик-ракетоносец, самый скоростной в мире самолет с винтовыми двигателями, и не имеющий «анималистического» прозвища дальний сверхзвуковой ракетоносец-бомбардировщик с крылом изменяемой стреловидности Ту-22М3.
Красавцы! — дружно ахали казанцы, когда над их головами проносилось очередное чудо отечественного самолетостроения.
Но самым зрелищным, что уж тут и говорить, стало выступление пилотажной группы «Русь», состоящей из пяти «Альбатросов», самолетов Л-39. Пилоты нарисовали в небе цветным дымом татарстанский триколор, а еще белые круги и даже гигантское сердце, пронзенное стрелой. При этом они то взмывали в небесную высь, то падали так низко, что, казалось, можно было различить пилота в кабине.
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