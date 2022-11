Наталья Пырьева: «Отечественное самолетостроение набирает обороты»

Аналитик ФГ «Финам» — об импортозамещении в российской авиаотрасли в условиях кризиса

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В условиях ограничений международного авиасообщения и проблем с зарубежными лайнерами в России запустили проекты импортозамещения. В фокусе внимания — три отечественных самолета, производство одного из которых — Ту-214 — сейчас наращивают на Казанском авиационном заводе. Подробнее проблемы и перспективы российской авиаотрасли в авторской колонке для «Реального времени» разбирает аналитик ФГ «Финам» Наталья Пырьева.

В фокусе внимания — три самолета

Тема импортозамещения в разрезе промышленного сектора сейчас очень актуальна в авиаотрасли, которая переживает сложные времена из-за ограниченности международного авиасообщения и сложностей с эксплуатацией зарубежных лайнеров. На данный момент в фокусе внимания производство трех отечественных самолетов — SSJ New, МС-21 и Ту-214.

Ближнемагистральный самолет SSJ New — модификация Superjet 100 с максимальным импортозамещением компонентов и систем. Помимо ремоторизации франко-российского двигателя SaM-146 на российский ПД-8, работа над SSJ New предусматривает замену бортового радиоэлектронного оборудования и других зарубежных систем и агрегатов на отечественные. На данный момент идет сборка сразу пяти планеров для SSJ в новой конфигурации, первый полет обновленного судна запланирован на весну 2023 года, а до конца следующего года планируется завершить испытания, сертифицировать импортозамещенный Superjet и начать серийное производство. Поставка первых двух самолетов SSJ New намечена на 2023 год, а с 2024 года должно быть запущено полноценное серийное производство с объемом поставок около 20 воздушных судов в год.

На данный момент в фокусе внимания производство трех отечественных самолетов — SSJ New, МС-21 и Ту-214. Фото: tatarstan.ru

Первый опытный образец среднемагистрального самолета МС-21, ранее проходивший испытания с американским двигателем PW1400G, ремоторизован и уже совершил более 100 успешных полетов с российским двигателем ПД-14. В октябре к летным испытаниям присоединился второй самолет МС-21 с маршевой силовой установкой российского производства, что позволит нарастить плотность полетов и ускорить процесс настройки двигателя и бортовых систем для наиболее эффективной работы в составе МС-21. Завершить сертификацию импортозамещенного лайнера с двигателем ПД-14 и крылом из отечественных композитов планируется до конца текущего года. Выпуск первых шести самолетов ожидается в 2024 году, а затем планируется выйти на производство порядка 72 воздушных судов в год.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

До 2030 года задача изготовить в Казани 115 самолетов Ту-214

Среднемагистральный самолет Ту-214 состоит в основном из отечественных компонентов и оснащен сертифицированным российским двигателем ПС-90А. В отношении этого лайнера стоит задача не импортозамещения, а наращивания производства, поскольку до текущего года выпускалась одна-две машины в год в специальных модификациях для различных госструктур России. На данный момент перед Казанским авиазаводом поставлена задача изготовить в 2023—2030 гг. 115 самолетов Ту-214: в 2023-м — 3, в 2024-м — 7, в 2025-м — 10, в 2026-м — 15, в 2027—2030 гг. — по 20.

Дополнительно отметим, что среднемагистральные самолеты МС-21 и Ту-214 по техническим характеристикам не отличаются от самых последних Boeing 737-800 и Airbus А321, число которых преобладает в воздушных парках российских авиаперевозчиков.

На данный момент перед Казанским авиазаводом поставлена задача изготовить в 2023—2030 гг. 115 самолетов Ту-214. Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Крупнейшим заказчиком российских самолетов стала группа «Аэрофлот», которая в рамках Восточного экономического форума подписала соглашение на поставку 339 самолетов до 2030 года, к которым относятся 89 самолетов SSJ New, 210 судов МС-21 и 40 самолетов Ту-214. Согласно планам, поставки начнутся уже в следующем году, когда в парк группы поступят первые два самолета SSJ New. В 2024 году ожидается поставка первых шести лайнеров МС-21 и первых семи судов Ту-214.

Деятельность «Аэрофлота» под давлением

Если смотреть на отрасль авиаперевозок, в частности на ее крупнейшего игрока «Аэрофлот», то последний операционный отчет «Аэрофлота» за 3К и 9М 2022 демонстрирует, что деятельность компании, безусловно, остается под давлением из-за сокращения международного трафика под влиянием внешнеполитической обстановки, а также за счет временного закрытия 11 важных российских аэропортов, но есть и позитивные тенденции.

Фото: realnoevremya.ru

Пассажиропоток авиакомпаний группы в 3К 2022 сократился на 9,5% г/г, до 14,1 млн чел., при этом на внутренних линиях объем перевозок увеличился на 1% г/г, до 12,7 млн чел. Отдельно пассажиропоток авиакомпании «Аэрофлот» в июле — сентябре вырос на 5,5% г/г, до 8 млн чел., а на внутренних линиях подскочил на 25,6% г/г, до 6,9 млн чел. В 3К 2022 повысилась эффективность операционной деятельности: процент занятости пассажирских кресел по группе вырос на 5,6 п. п. г/г, до 89,5% (на международных линиях — на 12,6 п. п., до 87,4%, на внутренних — на 2,1 п. п., до 89,8%), отдельно по «Аэрофлоту» показатель увеличился на 10,4 п. п. г/г, до 88,8% (на международных линиях — на 20 п. п., до 89,5%, на внутренних — на 4,6 п. п., до 88,7%). Всего за 9М 2022 авиакомпаниями группы «Аэрофлот» перевезено 31,3 млн пассажиров (-8,4% г/г), из них 27,4 млн (-4,4% г/г) — на внутренних рейсах. Процент занятости пассажирских кресел повысился на 2,9 п. п. г/г, до 84%.

Мы полагаем, что планируемое возобновление с 23 декабря текущего года рейсов в Турцию лоукостером «Победа» окажет положительное воздействие на операционные метрики всей группы.

Наталия Пырьева