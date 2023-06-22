Михаил Мишустин оценил технологическое оснащение Казанского авиазавода

Фото: скриншот realnoevremya.ru из видео правительства России

Премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил, что Казанский авиационный завод имени Горбунова — филиал ПАО «Туполев» изначально работает на отечественном оборудовании. Это позволяет довести уровень технологического оснащения до 90% уже в ближайшее время.

— Все не просто, но главное, что мы на правильном пути. И в этом смысле ваш завод тому хорошее доказательство. Все можно построить на наших технологиях. Нужно просто засучив рукава работать. А с точки зрения господдержки, поверьте, все будет сделано, чтобы вы производили, чтобы предприятие жило с великими традициями, — передает слова Михаила Мишустина пресс-служба правительства.

Он добавил, что сейчас продолжается работа над программным обеспечением, создаются индустриальные центры компетенций.

Фото: скриншот realnoevremya.ru из видео правительства России

На Казанском авиационном заводе Михаилу Мишустину рассказали о процессе сборки Ту-160 и продемонстрировали пункт по сварке узла поворота. Также премьер-министр посетил строящийся цех агрегатно-сборочного производства Ту-214.



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Айрат Назипов