Фотомарафон «100-летие ТАССР»: конструктор В.М Петляков с коллегами, 1941 год

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Фото: из фондов Музея КАЗ им. С.П, Горбунова. В.М. Петляков — в центре, слева — И.Ф. Незваль

В 1941 году главным конструктором Казанского авиационного завода №124 им. Орджоникидзе назначили талантливого инженера Владимира Михайловича Петлякова, создателя легендарных самолетов Пе-2 и Пе-8. До того, как приехать в Казань вместе с эвакуированным сюда Московским авиазаводом №22, Петляков прошел непростой жизненный путь.

Молодой инженер Петляков вошел в когорту конструкторской молодежи ЦАГИ, которая совершила в советском самолетостроении подлинную революцию. Владимир Михайлович Петляков 11 лет возглавлял в конструкторском бюро А.Н. Туполева бригаду, проектировавшую крылья.

Крылья, сконструированные Петляковым, устанавливались на всех самолетах Туполева того времени, от АНТ-1 до АНТ-14 («Правда») и АНТ-20 («Максим Горький»). Именно он внедрил в серийное производство один из крупнейших самолетов того времени — бомбардировщик ТБ-I. В дальнейшем Петляков занялся усовершенствованием конструкции четырехмоторного бомбардировщика ТБ-3 и внедрением его в крупносерийное производство. Этот опыт Владимир Михайлович блестяще использовал впоследствии, когда создавал бомбардировщик Пе-8 — модификацию самолета ТБ-7 (АНТ-42) конструкции А.Н. Туполева.

Бомбардировщик Пе-8 конструкции Петлякова. Фото из фондов Музея КАЗ им. С.П. Горбунова

Репрессии конца 30-х годов коснулись многих сотен тысяч инженерных специалистов того времени. В 1938 году был арестован и Владимир Михайлович Петляков. Самолет Пе-2, вошедший в историю Великой Отечественной войны как основной фронтовой бомбардировщик, обеспечивший преимущество советской авиации в воздухе, создавался за колючей проволокой! В так называемом ЦКБ-29 НКВД конструкторское бюро под руководством В.М. Петлякова получило официальное задание на разработку нового самолета ВИ-100. Впоследствии его и переделали во фронтовой бомбардировщик Пе-2.

Фото из фондов Музея КАЗ им. С.П. Горбунова

В 1938 же году правительство страны решило развернуть серийное производство самолета Пе-8 на Казанском авиационном заводе №124. В связи с этим Главное управление авиационной промышленности СССР 21 июня 1938 года издало приказ организовать на заводе КБ по самолету Пе-8 (АНТ-42, ТБ-7) во главе с главным конструктором И.Ф. Незвалем. Иосиф Фомич был сподвижником А.Н. Туполева, одним из старейших авиаконструкторов страны. В 1940 году первый серийный самолет Пе-8 (АНТ-42, ТБ-7) был построен в Казани. Вскоре его приняли на вооружение решением правительства СССР.

Владимир Михайлович Петляков, 1941 год. Фото из фондов музея КАЗ им. С.П. Горбунова

В июле 1940 года Владимира Петлякова освободили из тюремного заключения и назначили главным конструктором Московского авиазавода №22. С этого момента начинается серийное производство самолетов Пе-2 на московских заводах №22 и №39. С мая 1941 года к серийному производству «пешек» подключается завод №124 в Казани. Таким образом, задача создания современного фронтового бомбардировщика в кратчайшие сроки была решена.

В 1941 году В.М. Петляков назначается главным конструктором Казанского авиационного завода №124 им. С. Орджоникидзе. К сожалению, создатель Пе-2 и Пе-8 не дожил до радостного дня Победы. Он погиб 12 января 1942 года в авиационной катастрофе при исполнении служебных обязанностей. Владимир Михайлович Петляков был лауреатом Сталинской премии, он награжден двумя орденами Ленина и орденом Красной Звезды.

Дальнейшее совершенствование Пе-2 и его варианта — двухместного разведчика Пе-3 — продолжали соратники и ученики Владимира Михайловича, которых выдающийся советский конструктор заботливо растил и воспитывал. Свыше 11 тысяч пикирующих бомбардировщиков Пе-2, построенных в годы Великой Отечественной войны, — достойный памятник тому подвигу трудолюбия, которым была наполнена вся жизнь Владимира Петлякова!

Подготовила Людмила Губаева