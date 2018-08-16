Модернизация 2.0: Казанский авиазавод замахнулся на 20 миллиардов

Казань поборется за площадку для ПАК ДА

Фото: Максим Платонов

Дополнительные 19 млрд рублей госинвестиций в продолжающуюся технологическую модернизацию Казанского авиационного завода им Горбунова намерено осенью пролоббировать Министерство промышленности и торговли РФ, подготовив «казанскую» поправку в расходные статьи на ОПК в федеральном бюджете РФ на 2018 год. Об этом заявил журналистам заместитель министра промышленности и торговли Олег Бочаров после выкатки на летно-испытательную станцию глубоко модернизированного бомбардировщика Ту-22М3М. Если эта бюджетная заявка пройдет защиту в высших органах власти, то Казанский авиазавод закрепится в статусе основной производственной площадки ОАК для создания перспективного авиационного комплекса дальней авиации (ПАК ДА). Подробнее в репортаже «Реального времени».

С утра Казанский авиационный завод имени Горбунова начал встречать почетных московских гостей, ограничив на некоторое время автомобильное движение по въездной трассе в северную часть Казани. То ли приглашенных из оборонных заводов Казани оказалось слишком много, то ли VIP-гости прилетели на прилегающий военный аэродром, но небольшие заторы на пути в «авиационное логово» Казани случались.

Но зато на торжественную церемонию выкатки дальнего ракетоносца Ту-22М3М, который модернизировали почти два года, беспрепятственно прибыли первые лица российского авиапрома вместе с генералитетом Воздушно-космических сил Минобороны. Главком дальней авиации ВКС России Сергей Кобылаш тепло общался с президентом Объединенной авиастроительной корпорации Юрием Слюсарем, команда ПАО «Туполев» прибыла в полном составе, среди его представителей был и генеральный директор Александр Конюхов, его заместитель Николай Савицких, главный конструктор самолетов Ту-22МЗ, Ту-22М Александр Коренев, который, впрочем, все время держался в тени и не выходил на сцену. Но именно его под конец торжества разыскал на летном поле главком дальней авиации ВКС России Сергей Кобылаш и обнял как старого боевого товарища. Представительную делегацию возглавил заместитель министра промышленности и торговли РФ Олег Бочаров, которого сопровождал президент РТ Рустам Минниханов. Назначенный полтора года назад 40-летний замминистра Минпромторга РФ, оказавшийся, пожалуй, самым молодым из федеральных гостей, стал главным «хедлайнером» торжества.

ВЫносить ребенка, достичь совершеннолетия

Перед торжественной церемонией выкатки модернизированного «стратега» Ту-22М3М Бочаров с присущим ему юмором поздравил собравшихся заводчан с «пополнением туполевского семейства». «Все-таки есть в этом магия цифр: выходя на сцену и увидев дату — 16 августа, которая написана за мной, я понял, что есть тень иронии в той силе, которую мы демонстрируем», — произнес он, но, честно говоря, не все посвященные сразу поняли его посыл. Хотя профессионалы «считали» ассоциацию с ходу. Действительно, именно 16 ноября 2017 года из ангара авиазавода выкатили модернизированный бомбардировщик Ту-160М. «Ровно 9 месяцев назад мы в этом же составе поздравляли вас и отмечали выкатку Ту-160. И вот новое достижение. Я хочу, чтобы в этой многодетной туполевской семье каждые 9 месяцев рождались новые достижения, — поздравил федеральный замминистра, который сам является отцом шестерых детей. — А Татарстан поздравляю с высоким уровнем демографической авиационной готовности», — прибавил еще одну добрую шутку Олег Бочаров.

«Задачу про 9 месяцев услышали, — откликнулся гендиректор ПАО «Туполев» Александр Конюхов, выросший в семье военнослужащих. — Сейчас на подходе 405-я машина для глубокой модернизации. Будем стараться выкатить ее через 9 месяцев, поддержим традицию», — доложил он. Глава Союза авиапроизводителей Евгений Горбунов подхватил диалог, но по-взрослому критически заметил. «Наверное, очень здорово, когда эти победы становятся регулярными, как сказал Олег Евгеньевич. Но чтобы каждые 9 месяцев рождался ребенок, надо достигнуть совершеннолетия», — произнес он.

Заслуги «отца Татарстана»

Глава общественного авиасоюза напомнил, что «определенный период — сложный период, который начался после распада СССР, предприятие прошло с честью», тогда как не все предприятия авиационной промышленности продолжили работу в России. Он считает, что в этом заслуга «отца» Татарстана. «В трудный период, когда предприятие не приносило прибыль, оно получило поддержку», — напомнил он. И сообщил, что в благодарность за прошлые годы коллектив предприятия вышел с инициативой о награждении президента РТ почетным знаком «Союза авиапроизводителей». Тут Рустаму Минниханову вручили наградной значок, а под конец выступлений от ПАО Туполев — символический самолет Ту-22МЗМ.

Выкатка многотонного, но изящного ракетоносца Ту-22МЗМ длилась несколько минут и сопровождалась многочисленными съемками. Он выезжал из того же ангара, из которого 9 месяцев назад выходил Ту-160 М. «Возможности этой машины впечатляют. Они далеко превосходят возможности всех имеющихся на вооружении иностранных государств аналогов. Эта машина имеет искусственный интеллект и мощный боевой потенциал. Ее расширенные возможности позволят нам более качественно выполнять поставленные задачи», — рассказал в ходе церемонии выкатки главком дальней авиации ВКС России Сергей Кобылаш. «Мы с нетерпением ждем, когда машина займет свое место в боевом строю дальней авиации», — добавил он.

Самолет Ту-22М3М, представляет собой глубоко модернизированный самолет Ту-22М3 с новой электронной начинкой. Президент Объединенной авиастроительной корпорации Юрий Слюсарь отметил, что впереди Ту-22М3М ждет несколько лет испытаний. Но параллельно с этим КАЗ займется модернизацией и ремонтом всех стратегов, находящихся на вооружении ВКС. «Уже со следующего года строевые самолеты начнут поступать на завод c целью глубокой модернизации для сдачи самолетов с 2021 года. Это и загрузка, и улучшение условий труда, и повышение заработной платы. Это программа технического перевооружения завода, — сказал Слюсарь. — Для нас это новое дыхание завода, еще один продукт в нашей линейке».

Закрепить за собой «изделие 80»

Но главную новость сообщил заместитель министра промышленности и торговли Олег Бочаров. По его словам, Минпромторг намерен направить дополнительные 19 млрд рублей госинвестиций в продолжающуюся технологическую модернизацию Казанского авиационного завод им. Горбунова с тем, чтобы завод стал производственной базой для создания перспективного авиационного комплекса дальней авиации (ПАК ДА, заводское обозначение: «изделие 80»). Правда, для этого проект нужно защитить в правительстве и РФ и Госдуме, чтобы внести изменения в расходные статьи федерального бюджета на 2018 год.

«Сейчас ключевой вопрос — это создание специальных технических условий для проектирования и строительства таких объектов и введения их в эксплуатацию. ПАО «Туполев» подало заявку в Минпромторг только по этой площадке на 19 млрд рублей, которые должны поступить из текущего бюджета дополнительно к тем деньгам, которые есть у предприятия. Мы будем серьезно смотреть за тем, чтобы средства вкладывались эффективно. У нас высочайшая степень контроля за своевременным вводом этих объектов. Но прекрасно понимаем, что ни один объект не может быть исключен. Потому что мы создали уникальные механические производства, нам потребуются новые технологии — все то, что в мире существует практически в единичном экземпляре и является уникальной компетенцией для российского государства».

По его словам, все это нужно подготовить к 2025 году. «Надо создать заново стендовую базу для этого самолета. Пройдет мощнейшее комплексное переоборудование предприятия с новыми технологическими станками и оборудованием, принципиально новыми научно-исследовательскими конструкторскими стендами, которые позволят нам и в дальнейшем держать приоритет в этом направлении. Это самый мощные финансовые вложения, которые сделает Минпромторг в ближайшие три года, — прогнозирует Олег Бочаров. — Надеемся, что Госдума нас поддержит, потому что это главный приоритет».

Диалоги с Минстроем

Правда, он отметил существующие «проблемы в подготовке производства и оценки капитальных вложений». «Мы вступили в диалог с минстроем РФ, потому что мы понимаем, что создавать такие уникальные предприятия по общестроительным правилам и нормам достаточно сложно, и так же сложно проходить экспертизу по стандартным нормам, которые разработаны для массовой застройки.

Сейчас заключение на заявку по „80-ке“ еще не выдано. „Сейчас она обсуждается в специальных рабочих группах и минпромторг защищает эту позицию перед правительством РФ. А потом будут внесение в Госдуму и принято изменение федеральный бюджет и только потом бюджетные средства поступают на головную организацию“.

Напомним, что работы по проработке концепции ПАК ДА начались в 2009 году, первый полёт предполагается осуществить в 2025, принятие на вооружение — к 2028 году. В будущем ПАК ДА должен заменить стоящие на вооружении российских ВКС самолёты дальней (стратегической) авиации Ту-95 и Ту-160 и частично взять на себя функции Ту-22М3.