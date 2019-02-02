ТОП-событий недели: Сергей Шойгу о модернизации Ту-160, итоги коллегии МВД по РТ и провал с ГЧП

Чем запомнились татарстанцам уходящие 7 дней

На этой неделе министр обороны Сергей Шойгу на Казанском авиационном заводе обсудил модернизацию Ту-160. Помимо этого, министр внутренних дел по РТ Артем Хохорин рассказал, что следователи Татарстана первыми в России применили новую норму УК РФ о наказании за вербовку в террористы. Также стало известно, почему не удалось создать ГЧП с детсадом «Егоза» и о причинах высокой смертности в РТ из-за сердечно-сосудистых заболеваний. Об этих и остальных событиях — в еженедельном обзоре «Реального времени».

Кадровые перестановки в МВД по РТ и наказание за вербовку в террористы

На этой неделе ведомства продолжили подводить итоги прошлого года. На коллегии МВД по РТ генерал-лейтенант полиции Артем Хохорин сообщил о смене 30 начальников городских и районных подразделений. Такие кадровые решения глава МВД по РТ считает естественными. «Пятерых попросили мы, — признался Артем Хохорин. — Двоих: муслюмовский и новошешминский — за не самую лучшую работу. Шестеро приняли решение по выслуге лет уволиться на пенсию. А остальные — это ротация между районами. В первую очередь мы даем руководителям, зарекомендовавшим себя на участках с меньшим, больший объем. Это естественный процесс. Ничего страшного не происходит». Подробности кадровых рокировок в материале «Реального времени».

Коллегию МВД по РТ также посетил статс-секретарь — заместитель министра внутренних дел РФ Игорь Зубов. Он рассказал, за что хватаются «европейские» судьи в жалобах Навального и россиян, какую угрозу готовит ИГИЛ у южных границ нашей страны и какой креативный проект Татарстана должен получить развитие на федеральном уровне. «Реальное время» приводит стенограмму его речи на встрече с силовиками.



Также на коллегии МВД по РТ Артем Хохорин спрогнозировал ряд угроз наступившего 2019 года, включая и вербовку приверженцев радикального ислама из числа «прогульщиков» школы. Он уточнил, что полицейские следователи Татарстана первыми в стране применили на практике новую норму УК РФ о наказании за вербовку в террористы (ст. 205.1). Под Новый год Приволжский окружной военный суд вынес приговор гражданину Кыргызстана Дастонбеку Жумабаеву. Он получил 11 лет за подготовку к выезду в Сирию для участия в незаконном вооруженном формировании и склонение к участию в ИГИЛ (запрещено в РФ) жителей России. Всего за год в республике выявлено 45 преступлений террористического характера и 34 — экстремистской направленности. Подробности в репортаже «Реального времени».



Коллегию МВД по РТ посетил статс-секретарь — заместитель министра внутренних дел РФ Игорь Зубов (слева). Фото Рината Назметдинова



Нефтегазохимический комплекс РТ закончил 2018 год с ростом производства на 2,9%

В понедельник на заседании совета директоров «Татнефтехиминвест-холдинга» подвели итоги работы отрасли и заслушали новые проекты. Прошлый год нефтегазохимический комплекс закончил с ростом производства на 2,9%, но получил выручку на треть больше — до 1,3 трлн рублей. На очередном заседании совета директоров «Татнефтехиминвест-холдинга» под председательством Рустама Минниханова стало известно, что фортуна улыбнулась нефтяникам, которые больше остальных заработали денег благодаря восстановлению мировых цен на нефть.

Выросла рентабельность продаж у шинников на 3%, Химзавода Карпова — на 12% и у «Аммония» — на 12% благодаря росту цен на азотные удобрения. «Рентабельность продаж выросла на «Татнефти», «Казаньоргсинтезе», «Нижнекамсктехуглероде», а на «Нэфис Косметиксе» наблюдалось снижение прибыли», — сообщил глава «Татнефтехиминвест-холдинга» Рафинат Яруллин. Щедрые бонусы в виде роскошных налоговых отчислений на 416 млрд рублей получила казна. Правда, в бюджет РТ поступило лишь 77 млрд рублей. Подробности в репортаже «Реального времени».

Сговор компаний о поставке медоборудования и смертность в РТ от сердечно-сосудистых заболеваний

Девять татарстанских компаний в течение трех лет, с 2015 по 2017 год, участвовали в картельном сговоре, в результате которого на 250 аукционах на поставки медицинских изделий и оборудования цены были снижены не более чем на жалкие 2%. Ситуацией заинтересовалась не только антимонопольная служба, расследование инициировала ФСБ.

На итоговой коллегии Минздрава РТ обсудили рост в Татарстане смертности от сердечно-сосудистых заболеваний, нехватку коек кардиологического профиля и причины кадрового голода в первичном медицинском звене. Фото Максима Платонова

На брифинге замруководителя УФАС по РТ Сергей Павлов сообщил, что ранее девять фирм и предприниматели не попадали в поле зрения антимонопольной службы, а в 2015—2017 гг. сговор между ними имел место в сфере поставки медицинских расходных материалов, изделий, эндопротезов и имплантов, используемых в нейрохирургии. «Заказчиками выступали как госучреждения РТ, так и учреждения здравоохранения других регионов РФ. Полномочия на возбуждение и рассмотрение данного дела УФАС по РТ запрашивало в центральном аппарате, так что оно носит федеральный масштаб», — рассказал Сергей Павлов. Подробности в репортаже «Реального времени».

Еще одним событием, касающимся здравоохранения, стала итоговая коллегия профильного министерства. На ней обсудили рост в Татарстане смертности от сердечно-сосудистых заболеваний, нехватку коек кардиологического профиля и причины кадрового голода в первичном медицинском звене республики, имеющей несколько высших учебных заведений, готовящих врачей.

Министр здравоохранения РТ Марат Садыков отметил «незначительный» показатель прироста населения — плюс 1 600 человек, достигнутый не повышением рождаемости, а снижением смертности. Он перечислил районы, где показатели смертности в 2018 году зашкаливали: Тетюшский — 19,6 на тысячу населения, Верхнеуслонский — 18 на 1 000, Дрожжановский — 17,8, Апастовский — 17,7, притом что средний показатель по республике — 11,5 на 1 000.

В Татарстане на 19% выросла смертность от болезней сердца. Министр сообщил, что причина может скрываться в том, что за последние 10 лет количество кардиологических коек в Татарстане сократилось на 38%. «В результате мы имеем самую низкую обеспеченность койками в ПФО. Обеспеченность кардиологами также одна из самых низких… Доля пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями, госпитализируемых в специализированные профильные медицинские учреждения, на сегодня составляет всего 80%, тогда как средний показатель для ПФО — 92,5%», — отметил Марат Садыков.

В Казани не удалось организовать ГЧП на базе детсада «Егоза»

В сфере дошкольного образования в Казани не удалось создать полноценное государственно-частное партнерство (ГЧП). Директор коммерческого детского сада «Егоза», который по договору с исполкомом Казани принимал детей из общей очереди, заявила о повышении родительской платы в бюджетных группах. По словам Натальи Реснянской, исполком за 9 лет сотрудничества не утвердил механизм размещения муниципального заказа, из-за чего садик не получает компенсации за питание детей.

Исполком за 9 лет сотрудничества не утвердил механизм размещения муниципального заказа, из-за чего садик не получает компенсации за питание детей. Фото Эльзы Михайловой

Платить как за коммерческий садик предложили родителям, чьи дети в рамках муниципальной квоты посещают детский центр «Егоза». Официально о повышении цен на питание не уведомили, но в группах появились объявления о том, что такое возможно, если исполком Казани не будет компенсировать затраты на питание детей. На собрании директор учреждения это подтвердила.

«Нас подготовили, что с 1 марта оплата будет составлять 7 700 рублей вместо 4 045 рублей, которые мы платим сейчас. Из этой суммы 2 600 — на питание и 5 100 — абонентская плата. Но мы получили путевку в этот детский сад по электронной очереди и не рассчитывали платить такие деньги», — рассказала Юлия, чей ребенок посещает этот садик. Подробности в материале «Реального времени».

Сергей Шойгу в Казани: «Возрождение «Белого лебедя» идет в соответствии с графиком»



В среду в Казань приехал министр обороны Сергей Шойгу. Он посетил Казанский авиационный завод. Главная тема встречи — модернизация Ту-160. Самолет должен стать самым быстрым из стратегических бомбардировщиков-ракетоносцев в мире и главной ударной силой стратегической авиации России. Шойгу сказал, что работа по возрождению «Белого лебедя» идет в соответствии с графиком.

«Глубоко модернизированный самолет Ту-160М будет оснащен современным бортовым комплексом обороны, современной надежной системой связи, усиленной защищенностью, уникальным оружием, которое существенно расширит боевые возможности применения обычных и ядерных средств поражения. Второе поколение двигателей НК-32 увеличит дальность полета. Работы ведутся в соответствии с графиком, и первая машина, не имеющая аналогов в мире, должна поступить в войска в 2021 году», — сказал Шойгу.

Темой закрытой части совещания стала исправность военной техники. Поводом, вероятно, послужила череда крушений. Напомним, что контракт с КАЗ на производство 10 самолетов Ту-160М был подписан 25 января прошлого года, когда завод посещали Шойгу и Путин. Подробности в материале «Реального времени».

Обвинение экс-главе Удмуртии Александру Соловьеву

Экс-глава Удмуртии Александр Соловьев отказался выразить мнение относительно предъявленного ему обвинения в получении взяток на сумму 139 млн рублей в виде денег и 2,7 млн рублей в виде доли в частной компании. В Завьяловском районном суде республики на этой неделе завершили чтение обвинения бывшему губернатору. Представитель прокуратуры рассказал, как, по версии следствия, Соловьев пытался решить проблему со сдачей мостов, построенных при ослабленном контроле, и от кого еще получил взятку в виде легализации незаконной постройки в Зуевых Ключах.

В Завьяловском районном суде республики на этой неделе завершили чтение обвинения бывшему губернатору Удмуртии. Фото Михаила Красильникова

Обвиняемый в получении взяток экс-глава Удмуртии пытался решить проблему со сдачей в эксплуатацию мостов через Каму и Буй. Накануне представитель прокуратуры Удмуртии Дмитрий Малыгин рассказал, что, по версии следствия, Александр Соловьев потребовал взятку от Александра Забарского, который на тот момент владел ООО «РИК». Компания на условиях концессионного соглашения занималась строительством этих мостов. В свою очередь, Соловьев обещал покровительство и своевременную оплату выполненных работ из бюджета республики. Подробности материала в «Реальном времени».

«Радиотехбанк» лишился лицензии



Регулятор обнаружил в деятельности «Радиотехбанка» сомнительные операции, подпадающие под категории отмывания доходов и финансирования терроризма. В течение 2018 года ЦБ семь раз применял в отношении кредитной организации меры, в том числе приостанавливал привлечение физлиц. Также, указывает ЦБ, банк не представлял полную и достоверную информацию в уполномоченный орган и участвовал в сомнительных транзитных операциях, поэтому Центробанк признал неэффективной работу службы внутреннего контроля банка по противодействию терроризму и отмыванию средств.

Две недели назад на сайте раскрытия информации появились сведения о том, что член совета директоров банка Сергей Таранов более чем вдвое уменьшил долю в банке (с 7,105573% до 2,997369%). Кроме того, практически перед самым крахом «Татфондбанка» «Радиотех» сумел вывести из материнской организации 679,3 млн рублей. Уже в декабре 2018 года Арбитражный суд Татарстана пересмотрел ряд сделок между банками, в результате «Радиотехбанк» оказался должен вернуть в конкурсную массу 252,6 млн рублей, сообщало Агентство по страхованию вкладов. Подробнее о причинах отзыва у «Радиотехбанка» лицензии в материале «Реального времени».

ЦБ обнаружил в деятельности «Радиотехбанка» сомнительные операции. Фото Рината Назметдинова

Дело о банкротстве Ипотечного агентства РТ и логистического оператора «Смайл»

На этой неделе Ипотечное агентство РТ вновь получило отсрочку в споре на 210,2 млн рублей с «ИнтехБанком», сославшись на то, что переговоры о мировом соглашении потребовали больше времени. Между тем контрагенты пионера татарстанского ипотечного движения больше ждать не хотят. Фирма «Альфа-Стройпроект», разработавшая для ИА РТ проект жилого комплекса в Кировском районе и оставшаяся без оплаты, подала заявление о банкротстве агентства, требуя 14,2 млн рублей долга.

Заявление о взыскании 210,2 млн рублей АСВ как конкурсник «Интеха» подало к структуре Андрея Симакова в октябре прошлого года. По данным источника «Реального времени», это задолженность ИА РТ по нескольким договорам кредитных линий, открытых в 2011, 2012 и 2013 годах. Залогами выступили десятки квартир, домов и другой недвижимости, и теперь АСВ просит обратить на них взыскание. В исковом заявлении есть длинный перечень этих объектов, но каких именно, собеседник издания не указал.

У фирмы «Смайл», крупнейшего в России логистического оператора, объявился новый кредитор. Вслед за ВТБ, «Ак Барсом», «Банком Казани» и «Интехбанком» в лице АСВ о задолженности заявил «Акибанк». На этой неделе в Арбитражном суде Татарстана состоялось предварительное слушание. Долгов у компании так много, что владельцы подали иски о личной несостоятельности. Среди причин кризиса и неудачные инвестиции, и рухнувшая империя Роберта Мусина, в которой кредитовались и хранили деньги владельцы «Смайла». Подробности в материале «Реального времени».

Казань заявилась на Европеаду

Для участия в Европейских играх в 2023 году Казани не придется разворачивать больших строек. Об этом рассказал министр спорта Татарстана Владимир Леонов после коллегии ведомства. В качестве места для проживания атлетов будет задействована Деревня Универсиады, здания Академии спорта — как центр аккредитации. Из новых объектов республика может получить разве что новый Центр по пляжным видам спорта.

Для участия в Европейских играх в 2023 году Казани не придется разворачивать больших строек. В качестве места для проживания атлетов будет задействована Деревня Универсиады. Фото Романа Хасаева

«Состоялось большое заседание под руководством Ольги Голодец, и комиссия приняла решение о подтверждении нашей заявки на проведение в 2023 году Европейских игр, — начал Леонов. — По нашим данным, существуют еще три города-кандидата — наши конкуренты. Но, к сожалению, пока не могу их назвать, но это серьезные города. Нас Олимпийский комитет знает, у нас уже были переговоры, и приняли решение, чтобы наши Игры были приурочены к чемпионату Европы. Основное преимущество нашей заявки в том, что у нас уже все есть. Строить мы ничего не планируем. Мы планируем задействовать Kazan Expo, мы уже говорили, что надо «юзать» этот объект. Да, через четыре года потребуется некоторая реновация объектов. Но сегодня Казань концептуально готова принять эти Игры, и все у нас для этого есть». Подробности коллегии Минспорта в материале «Реального времени».

Суд над экс-спецназовцем, избившим ребенка-инвалида

На этой неделе был озвучен приговор Рустему Газизуллину, экс-спецназовцу, который в сентябре 2018 года жестоко избил 17-летнего Владимира Сидорова, страдающего расстройством аутистического спектра. Суд Московского района Казани приговорил обвиняемого к 2 годам 3 месяцам колонии-поселения, он также должен выплатить пострадавшему 200 тысяч рублей в качестве возмещения морального вреда. Подсудимый вину признал частично — по его словам, он почувствовал угрозу от подростка. Заседания суда проходили в закрытом режиме, но, оглашая приговор, судья зачитала показания многочисленных свидетелей, которые позволили восстановить картину происшествия. Подробности приговора в материале «Реального времени».