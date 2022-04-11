«Мощности позволяют строить по 16 в год»: поднимет ли Казань в небо 70 самолетов Ту-214 до 2030 года

Казанский авиазавод лучше других готов к оперативному импортозамещению в самолетостроении

Как выяснило «Реальное время», детище казанских авиастроителей, среднемагистральный самолет Ту-214 получил полный карт-бланш перед конкурентами МС-21 и «Суперджетом» — первым «вылететь» на рынок в рамках полномасштабного серийного производства. Поскольку лайнеры авиазаводов Иркутской области и Хабаровского края собираются на зарубежной авионике, им придется проходить повторную сертификацию с российским оборудованием. Если до сих пор Казанский авиационный завод им. С.П. Горбунова (филиал «Туполева») производил Ту-214 в ограниченном количестве — в лучшем случае по две-три машины год, то теперь он переходит на выпуск большой серией. Сначала гендиректор ОАК Юрий Слюсарь анонсировал закладку первой серии в 20 лайнеров на мощностях КАЗ. Затем Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) объявила о намерении многократно увеличить темпы их производства в сжатые сроки: планируется построить 70 самолетов к 2030 году. Срочное разворачивание сборки отечественных лайнеров объясняется введением запрета ЕС на лизинг и поставки самолетов и двигателей в Россию.

На замену Boeing и Airbus



Казанский авиационный завод им. С.П. Горбунова (филиал «Туполева») возвращается к массовому производству дальнемагистрального пассажирского самолета Ту-214, который придет на замену подержанным зарубежным лайнерам. Объединенная авиастроительная корпорация готовится максимально загрузить оборонные мощности завода под выпуск гражданской авиатехники.

ОАК планирует построить 70 пассажирских самолетов Ту-214 уже к 2030 году, анонсировал головной акционер корпорации «Ростех».

— В перспективе до 2030 года ОАК планирует изготовить порядка 70 авиалайнеров Ту-214. Сегодня эти машины уже выпускаются в Казани малой серией. Самолет оснащен отечественными двигателями семейства ПС-90, которые сертифицированы, имеют хорошую репутацию и выпускаются серийно. Вмещает 210 пассажиров, его дальность полета — до 6,5 тыс. километров, что идеально подходит для перевозок внутри страны, — сообщили в «Ростехе».

Как выяснило «Реальное время», сейчас на Казанском авиазаводе идет техническая подготовка к строительству гражданской авиатехники в таких масштабах. Правда, дополнительный набор рабочих пока не объявлялся. Это объясняется тем, что контракты на строительство авиатехники еще не подписаны. Для их заключения правительству России надо определить государственную лизинговую компанию, которая будет финансировать строительство самолетов и передавать их в лизинг авиакомпаниям.

— Эти самолеты заказываются авиакомпаниями и будут выпускаться только на коммерческой основе. Мировая практика такова, что авиатехника покупается лизинговыми компаниями, которые сдают их в лизинг эксплуатантам. Ту-214 выпускался на замену Ту-154, которых было выпущено почти 1 500 машин. Татарстан профинансировал сертификационные испытания этого самолета, — рассказал «Реальному времени» советник премьер-министра республики по авиастроительному комплексу и один из идеологов проекта возрождения туполевских машин Назир Киреев.

Ориентировочная стоимость одного Ту-214 оценивается свыше 10 млрд рублей в зависимости от комплектации, но окончательная цена будет просчитываться после того, как определится лизинговый оператор. В 2008—2010 годах каталожная цена лайнера составляла 40 млн долларов.

ОАК молниеносно взялась за расширение производства Ту-214 в Казани. Два дня назад в кулуарах московского форума «Госзаказ» генеральный директор ОАК Юрий Слюсарь рассказал о закладке первых 20 самолетов Ту-214.

— У нас сейчас максимально сжатые сроки [наращивания производства]. Нам нужно нарастить серийность по самолетам Ту-214, Ил-96 и Ил-76, — заявил глава корпорации.

По его словам, на Казанском авиазаводе уже заложено в производство 20 машин Ту-214. Именно так схематично выглядела производственная программа КАЗ несколько дней назад. Тогда в ОАК еще не могли назвать ни сроков их выпуска, ни ежегодных объемов, ни поставщиков.

— К этому пока нечего добавить, — прокомментировал новость официальный представитель ОАК в разговоре с «Реальным временем».

По его словам, закладка 20 машин была произведена после визита российского вице-премьера Юрия Борисова в Казань. Была поставлена задача перейти на выпуск как минимум 10 пассажирских самолетов Ту-214 в год. Судя по новому сообщению «Ростеха» о планах выпустить 70 лайнеров к 2030 году, КАЗ получил перспективу загрузки на 7—8 лет вперед с темпом сдачи по 10 машин в год. В приемной ПАО «Туполев» пока воздержались от комментариев по столь масштабному проекту.

Была поставлена задача перейти на выпуск как минимум 10 пассажирских самолетов Ту-214 в год. Фото: Максим Платонов

«Раньше в небе господствовали подержанные иномарки»

На сегодня Казанским авиазаводом выпущено всего 34 самолета Ту-214. Первую опытную машину выпустили в 1996 году, а серийное производство началось с 2001 года. Сертификацию Ту-214 республика провела на собственные средства. За 20 лет выпустили всего три десятка машин. Средний темп выпуска составлял по 1—3 самолета в год.

— Самолет Ту-214 завод выпускает без остановки примерно 20 лет, — подтвердил советник премьер-министра РТ Назир Киреев. — Рустам Минниханов — единственный из всех региональных руководителей, который поддерживал авиастроение в рабочем состоянии. Он поставил вопрос перед Минпромторгом РФ, «Ростехом», и они согласились с его предложением, чтобы выпускать Ту-214 серийно. Сейчас он выпускается для госкомпаний, а будет выпускаться для гражданских авиаперевозчиков. Это идея Минниханова. Он сумел их убедить, и после этого вышло решение начать строить самолеты на заводе.

Бывший гендиректор КАПО им. Горбунова Васил Каюмов (руководил казанским авиазаводом с 2007 по 2013 годы) в разговоре с нашим изданием объяснил выпуск небольшой серии Ту-214 отсутствием заказов со стороны авиакомпаний. По его словам, казанской машине до сих пор не удавалось обратить на себя внимание авиаперевозчиков, так как на рынке господствовали зарубежные подержанные иномарки Boeing и Airbus, и переломить эту тенденцию не могли. По его мнению, это было связано с меньшим, чем у зарубежной техники, межремонтным сроком двигателей.

— Ту-214 сравнивали с Airbus А320 и Boeing 737-200. Ту-214 проигрывал им в стоимости одного нормо-часа полета, ему чаще требовался перерыв для межремонтного обслуживания, — пояснил бывший глава КАПО.

Как Ту-214 пытались ставить на крыло

Тем не менее Татарстан не оставлял попыток поставить на крыло Ту-214. По словам Васила Каюмова, при участии первого президента республики Минтимера Шаймиева была разработана лизинговая схема по передаче пяти самолетов Ту-214 хабаровской авиакомпании «Дальавиа» (позже она вошла в состав «Аэрофлота»), а Ту-214 вывели из эксплуатации.

Вторая лизинговая сделка на поставку трех самолетов Ту-214 была заключена с отечественной авиакомпанией «Трансаэро» (в прошлом один из крупнейших российских частных авиаперевозчиков, — прим. ред.).

— Они планировали заказать еще три лайнера, но не успели, — рассказал Васил Каюмов — «Трансаэро» прекратила операционную деятельность в 2015 году.

После этого эпопея с коммерческой эксплуатацией самолетов Ту-214 прекратилась.

Однако самолет был востребован среди государственных заказчиков. По словам Васила Каюмова, при его руководстве КАПО строило до шести самолетов по госзаказу.

— Благодаря повышенной надежности самолет стал базовой моделью для лайнеров, которые используют в рамках договора «Открытое небо». Также самолеты этого типа составляют основу парка специального летного отряда «Россия», которые обеспечивают авиационные перевозки государственных деятелей, включая президента России, — отмечают в «Ростехе».

Насколько сегодня реально строить по 10 самолетов Ту-214 в год на казанском авиазаводе? Экс-глава КАПО считает, что эта задача казанским авиастроителям по силам.

— Когда мы работали по контрактам с «Трансаэро», то в год сдавали до восьми самолетов, а вообще мощности позволяют строить до 16 машин, — сообщил «Реальному времени» Васил Каюмов.

«Есть в реальном производстве»

— Ту-214 не уступал по своим характеристикам «Боингам» и «Аэрбасам», но наши авиакомпании отдавали предпочтение подержанной импортной авиатехнике. Меств нашим самолетам на тот момент не оставалось. Затем ставка была сделана на новое поколение самолетов МС-21, — рассказал главный редактор специализированного издания «Взлет» Андрей Фомин.

Почему сейчас ставка была сделана на казанский Ту-214?

— Потому что этот самолет находится в реальном производстве, хотя и не в массовом, — говорит Андрей Фомин. — Он наиболее подготовлен для быстрого выхода в эксплуатацию. Есть рабочие, есть оснастка, наиболее подготовлены мощности. Но обольщаться тем, что завтра КАЗ выйдет на темп в 10 самолетов в год, не стоит. Это случится не в этом и не в следующем году, но к 2030 году можно будет построить 50—70 самолетов.

Правда, остается неясным, кто получит функции лизингового оператора. Выбор небольшой: государственная ГТЛК или компания «Ильюшин Финанс Ко», но последняя стала частной, говорит Васил Каюмов.

ГТЛК: придется вернуть 531 самолет

В рамках программы импортозамещения отечественным авиаперевозчикам придется заместить парк примерно в 600 самолетов, говорится в отчете ГТЛК.

— Российская авиаотрасль приняла на себя самый сильный удар в результате введенных иностранными государствами санкций. Помимо ограничений на приобретение, обслуживание и страхование зарубежных воздушных судов, иностранные лизингодатели потребовали у российских перевозчиков вернуть им поставленные самолеты (531 воздушное судно). На сегодня около 6% флота отечественных авиакомпаний арестовано за рубежом.

По этим причинам пассажиропоток российских авиакомпаний в марте 2022 года на международных направлениях сократился в четыре раза, показав двукратное падение за квартал к показателям аналогичного периода 2021 года. От обвала рынок авиаперевозок должны уберечь недавно утвержденные меры господдержки. В их числе — право российских авиакомпаний регистрировать иностранные самолеты, взятые в лизинг, возможность расчета по обязательствам перед зарубежными компаниями по воздушным судам в рублях. Также планируется выделить из федерального бюджета 100 млрд рублей на компенсации российским авиакомпаниям части стоимости билетов на внутренних рейсах.

«Объединенная авиастроительная корпорация» планирует к 2025 году производить 36 самолетов МС-21», — сообщил глава ОАК Юрий Слюсарь. Фото: Максим Платонов

На основе анализа текущих факторов ожидается, что в 2022 году пассажирские авиаперевозки сократятся на 10% к показателю 2021 года, при этом внутренние перевозки останутся на уровне 2021 года.

Ту-214 — не единственный самолет, который придет на замену иностранной авиатехнике. К 2025 году ОАК готовится выпустить 36 самолетов МС-21, собираемых в Иркутске.

— Объединенная авиастроительная корпорация» (ОАК) планирует к 2025 году производить 36 самолетов МС-21, после — нарастить темпы производства до 72 самолетов в год, — сообщил глава ОАК Юрий Слюсарь.

Ранее планировалось в этом году выпустить четыре самолета МС-21. Причина задержки в том, что изначально он строился на зарубежной авионике и с западными двигателями, а теперь его нужно переводить на российские.

— Самолет МС-21 на 50 процентов состоит из российских комплектующих, задача — довести эту долю до 100 процентов, — уточнил глава ОАК.

Казанский Ту-214, в отличие от этого лайнера, почти полностью состоит из российской авионики, так как строится для нужд авиаотряда «Россия».

Производство другого российского самолета — регионального Sukhoi Superjet 100, запланировано на уровне 20—30 машин в год. Но он тоже оказался на импортном оборудовании, его нужно сертифицировать в российской версии. ОАК рассчитывает выпустить в первый полет SSJ 100 с российским двигателем ПД-8 в начале 2023 года.

На сегодня Казанским авиазаводом выпущено всего 34 самолета Ту-214. Фото: Максим Платонов

— Мы действительно до конца года ожидаем двигатель. Первый полет у нас — первый квартал следующего года. Но двигатель действительно должен быть поставлен под крыло для монтажа, проведения наземных отработок и подготовки к первому полету до конца 2022 года, — заявил Слюсарь.

Поскольку новым российским самолетам придется сертифицироваться в российских версиях, у казанского Ту-214 больше шансов начать летать как можно раньше.

