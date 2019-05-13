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Путин о Казанском авиационном заводе: «Можем быть довольны тем, как развивается предприятие»

21:59, 13.05.2019
Путин о Казанском авиационном заводе: «Можем быть довольны тем, как развивается предприятие»
Фото: kremlin.ru

Президент РФ Владимир Путин остался доволен тем, как развивается Казанский авиационный завод, который он посетил сегодня.

«В целом, считаю, можем быть довольны тем, как развивается предприятие и по его техническому оснащению, и по подготовке кадров, и, самое главное, по продукции, которую они выпускают», — цитирует его «РИА Новости».

Напомним, что сегодня президент России Владимир Путин посетил Казань. Он побывал на Казанском авиазаводе в рамках серии консультаций по вопросам армейского строительства и работы военно-промышленного комплекса. На предприятии президенту представили модернизированные самолеты и вертолет Ми-38Т.

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