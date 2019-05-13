Путин о Казанском авиационном заводе: «Можем быть довольны тем, как развивается предприятие»

Президент РФ Владимир Путин остался доволен тем, как развивается Казанский авиационный завод, который он посетил сегодня.

«В целом, считаю, можем быть довольны тем, как развивается предприятие и по его техническому оснащению, и по подготовке кадров, и, самое главное, по продукции, которую они выпускают», — цитирует его «РИА Новости».



Напомним, что сегодня президент России Владимир Путин посетил Казань. Он побывал на Казанском авиазаводе в рамках серии консультаций по вопросам армейского строительства и работы военно-промышленного комплекса. На предприятии президенту представили модернизированные самолеты и вертолет Ми-38Т.