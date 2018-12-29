National Interest оценил модернизацию казанского Ту-22М3М

Журнал The National Interest оценил модернизацию российского бомбардировщика Ту-22М3М.



«Старый дизайн сделан суперсмертельным», — пишет издание.

Ту-22М3М сохранит дизайн своего предшественника Ту-22М3, но будет заменена почти вся бортовая электроника. Речь идет об интеграции навигационной системы ГЛОНАСС, цифрового бортового интерфейса и средств радиоэлектронного противодействия (РЭБ).

Кроме того, Ту-22М3М оснастят расширенным комплексом вооружений, в частности, современной противокорабельной ракетой X-32 вместо X-22.

Напомним, накануне модернизированный бомбардировщик Ту-22М3М производства Казанского авиационного завода совершил первый полет. Он проходил на высоте 1,5 тыс. м и длился 37 минут.

Ранее The National Interest назвал «смертоносным» модернизированный дальний бомбардировщик-ракетоносец Ту-22М3М.