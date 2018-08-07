В Казани 16 августа состоится выкатка бомбардировщика-ракетоносца Ту-22М3М

На Казанском авиационном заводе им. Горбунова завершили строительство ракетоносца-бомбардировщика Ту-22М3М. Об этом рассказали в пресс-службе компании «Туполев».

«16 августа состоится выкатка глубоко модернизированного дальнего многорежимного ракетоносца-бомбардировщика Ту-22М3М», — приводит сообщение «Туполева» «Интерфакс».



Собеседник агентства уточнил, что после выкатки самолет приступит к наземным испытаниям и подготовке к первому вылету.

Ранее стало известно, что на Казанском авиационном заводе им. Горбунова в августе проведут летные испытания Ту-22М3М.

До этого завод передал в эксплуатацию Министерству обороны России очередной бомбардировщик-ракетоносец Ту-22М3, который прошел весь спектр испытаний.