Владимир Путин прилетел в Казань — видео

Президент России Владимир Путин прибыл в Казань, сообщает пресс-служба президента РТ.

Самолет главы государства приземлился на аэродроме Казанского авиационного завода, где Путина встретили министр обороны Сергей Шойгу, министр промышленности и торговли Денис Мантуров и президент республики Рустам Минниханов.



В ходе своего рабочего визита российский лидер посетит Казанский авиационный завод и ознакомится с ходом модернизации предприятия. Владимира Путина проинформируют о реконструкции аэродромной базы, обновлении командно-диспетчерского пункта, ангаров и закрытых стоянок для самолетов, техническом перевооружении производственных помещений, уточняет пресс-служба президента РТ. Также главе государства на КАЗ будут представлены собственные наработки по внедрению цифровых технологий автоматизированного проектирования.

