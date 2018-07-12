Первый полет самолета Ту-160 производства КАЗ пройдет во второй половине 2019 года

Первый полет модернизированного самолета Ту-160М производства Казанского авиационного завода запланирован на вторую половину 2019 года. Об этом сообщил гендиректор «Туполева» Александр Конюхов.

«Первый вылет опытного модернизированного Ту-160 состоится в III—IV квартале 2019 года, первый серийный модернизированный самолет Ту-160М планируется передать ВКС в 2022 году», — цитирует его «Интерфакс».

Ранее эксперт сообщил, что Ту-160М технически устарел уже к 2000 году. В конце января КАЗ подписал контракт с Минобороны на 10 Ту-160М по 15 млрд рублей.