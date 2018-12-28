Американское СМИ назвало казанский Ту-22М3М «смертоносным»

The National Interest назвал «смертоносным» модернизированный дальний бомбардировщик-ракетоносец Ту-22М3М производства Казанского авиационного завода.

По мнению автора статьи Марка Эпископоса, Кремль после распада СССР столкнулся с проблемой: какие модели бомбардировщиков следует отправить на пенсию, а какие продолжать обновлять.

«Ни один самолет не иллюстрирует эту дилемму лучше, чем Ту-22, который подвергся бесчисленным обновлениям и модернизациям с момента начала своего производства в 1960-х годах. Оригинальный Ту-22 пришлось быстро заменить из-за серьезных проблем с техническим обслуживанием и контролем качества, что привело к созданию гораздо более надежного Ту-22М, который основывался на совершенно иной конструкции, но по запутанным бюрократическим причинам был представлен Кремлю как модернизированная версия Ту-22», — говорится в статье, которую приводит «ИноСМИ».



В обновленном Ту-22М3М американское СМИ выделило расширенный комплекс вооружения, включающий новую модернизированную противокорабельную ракету Х-32 вместо ракеты Х-22 у его предшественника, а также возможность дозаправки в воздухе.

Напомним, выкатка опытного образца Ту-22МЗМ прошла 16 августа на Казанском авиационном заводе им. Горбунова.

Первый полет самолета несколько раз переносился. По последним данным, он состоится до конца года.