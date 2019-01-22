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Скончался третий летчик бомбардировщика Ту-22М3, разбившегося в Мурманской области

16:29, 22.01.2019
Скончался третий летчик бомбардировщика Ту-22М3, разбившегося в Мурманской области
Фото: mil.ru

Умер третий летчик бомбардировщика Ту-22М3, разбившегося в Мурманской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на МЧС.

Ранее в Мурманской области при посадке разбился бомбардировщик Ту-22М3. В результате крушения бомбардировщик разрушился, два члена экипажа погибли, еще двое пострадали. В Минобороны сообщили, что авария произошла из-за попадания бомбардировщика в снежный заряд.

Отметим, что бомбардировщик Ту-22М3 производит Казанский авиационный завод им. Горбунова.

Происшествия Татарстан
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