Скончался третий летчик бомбардировщика Ту-22М3, разбившегося в Мурманской области

Умер третий летчик бомбардировщика Ту-22М3, разбившегося в Мурманской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на МЧС.



Ранее в Мурманской области при посадке разбился бомбардировщик Ту-22М3. В результате крушения бомбардировщик разрушился, два члена экипажа погибли, еще двое пострадали. В Минобороны сообщили, что авария произошла из-за попадания бомбардировщика в снежный заряд.

Отметим, что бомбардировщик Ту-22М3 производит Казанский авиационный завод им. Горбунова.