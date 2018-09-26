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«Туполев» потребовал от «Камгэсэнергостроя» 285 млн рублей

08:46, 26.09.2018
«Туполев» потребовал от «Камгэсэнергостроя» 285 млн рублей
Фото: prav.tatarstan.ru

В Арбитражный суд Татарстана на прошлой неделе поступил очередной иск ПАО «Туполев» к «Камгэсэнергострою» из Набережных Челнов.

Согласно данным, размещенным в картотеке арбитража, сумма требований к строительной компании составляет 117 млн рублей. Иск принят к производству, судебное заседание назначено на 10 октября.

Ранее к строительному холдингу были поданы иски с требованием выплаты неустоек в размере 136 млн и 32 млн рублей. Таким образом, общая сумма претензий к «Камгэсэнергострою» составила 285 млн рублей.

Напомним, что «Камгэсэнергострой» с 2015 года выступает генподрядчиком модернизации Казанского авиационного завода им. Горбунова. В прошлом году «Туполев» подавал четыре иска к «Камгэсэнергострою» на 320 млн рублей из-за неучтенных работ на Казанском авиазаводе.

Бизнес Татарстан
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