Новости общества

15:23 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Михаил Мишустин заявил, что будущее казанского авиазавода напрямую связано с развитием авиаотрасли России

14:10, 22.06.2023
Михаил Мишустин заявил, что будущее казанского авиазавода напрямую связано с развитием авиаотрасли России
Фото: предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой раиса Татарстана

Премьер-министр России Михаил Мишустин, посещая Казанский авиационный завод, пообщался с его сотрудниками. В беседе с ними он заявил, что будущее предприятия напрямую связано с развитием авиаотрасли страны, сообщает пресс-служба раиса Татарстана.

Михаил Мишустин обратил внимание на перспективы казанского авиазавода в связи с получением им заказов по сборке самолетов Ту-214, выпуск которых в России наращивается.

Сотрудники предприятия в беседе с премьер-министром высказали заинтересованность программами поддержки работников оборонно-промышленного комплекса, перспективами подготовки кадров и привлечения молодежи. Михаил Мишустин заявил, что считает профессию инженера одной из важнейших в России на сегодняшний день.

Фото предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой раиса Татарстана

— Безусловно, все профессии важны. Бывают времена, когда что-то становится крайне важным, и сегодня это инженеры и технологи, — сказал глава российского правительства.

Напомним, Михаил Мишустин прибыл в Казань с рабочим визитом сегодня. В планах, помимо посещения Казанского авиационного завода, двухсторонняя встреча с раисом Татарстана Рустамом Миннихановым.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Татьяна Демина
Общество Татарстан Казанский авиационный завод им. С.П. Горбунова филиал ПАО Туполев

Новости партнеров

комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также