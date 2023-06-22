Михаил Мишустин заявил, что будущее казанского авиазавода напрямую связано с развитием авиаотрасли России

Фото: предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой раиса Татарстана

Премьер-министр России Михаил Мишустин, посещая Казанский авиационный завод, пообщался с его сотрудниками. В беседе с ними он заявил, что будущее предприятия напрямую связано с развитием авиаотрасли страны, сообщает пресс-служба раиса Татарстана.

Михаил Мишустин обратил внимание на перспективы казанского авиазавода в связи с получением им заказов по сборке самолетов Ту-214, выпуск которых в России наращивается.

Сотрудники предприятия в беседе с премьер-министром высказали заинтересованность программами поддержки работников оборонно-промышленного комплекса, перспективами подготовки кадров и привлечения молодежи. Михаил Мишустин заявил, что считает профессию инженера одной из важнейших в России на сегодняшний день.



Фото предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой раиса Татарстана

— Безусловно, все профессии важны. Бывают времена, когда что-то становится крайне важным, и сегодня это инженеры и технологи, — сказал глава российского правительства.

Напомним, Михаил Мишустин прибыл в Казань с рабочим визитом сегодня. В планах, помимо посещения Казанского авиационного завода, двухсторонняя встреча с раисом Татарстана Рустамом Миннихановым.



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Татьяна Демина