Михаил Мишустин заявил, что будущее казанского авиазавода напрямую связано с развитием авиаотрасли России
Премьер-министр России Михаил Мишустин, посещая Казанский авиационный завод, пообщался с его сотрудниками. В беседе с ними он заявил, что будущее предприятия напрямую связано с развитием авиаотрасли страны, сообщает пресс-служба раиса Татарстана.
Михаил Мишустин обратил внимание на перспективы казанского авиазавода в связи с получением им заказов по сборке самолетов Ту-214, выпуск которых в России наращивается.
Сотрудники предприятия в беседе с премьер-министром высказали заинтересованность программами поддержки работников оборонно-промышленного комплекса, перспективами подготовки кадров и привлечения молодежи. Михаил Мишустин заявил, что считает профессию инженера одной из важнейших в России на сегодняшний день.
— Безусловно, все профессии важны. Бывают времена, когда что-то становится крайне важным, и сегодня это инженеры и технологи, — сказал глава российского правительства.
Напомним, Михаил Мишустин прибыл в Казань с рабочим визитом сегодня. В планах, помимо посещения Казанского авиационного завода, двухсторонняя встреча с раисом Татарстана Рустамом Миннихановым.
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