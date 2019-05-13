Сотрудники Казанского авиационного завода пригласили Путина открыть WorldSkills-2019

Сотрудники Казанского авиационного завода имени Горбунова пригласили президента России Владимира Путина открыть чемпионат мира WorldSkills-2019, который пройдет в столице Татарстана в августе. Просьба прозвучала во время общения главы государства с работниками предприятия.

"Я смогу только открыть. Ничего не смогу делать так, как вы", — ответил Путин, его слова приводит "РИА Новости".

Ранее в феврале президент Татарстана Рустам Минниханов в рамках рабочей встречи с Владимиром Путиным в Казани уже приглашал его на открытие чемпионата WorldSkills.

«22—27 августа пройдет это событие. 22-го — открытие. Владимир Владимирович, без вас открывать не будем, сразу говорю», — заявил Минниханов, обращаясь к президенту России.