Новости общества

20:33 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Сотрудники Казанского авиационного завода пригласили Путина открыть WorldSkills-2019

20:25, 13.05.2019
Сотрудники Казанского авиационного завода пригласили Путина открыть WorldSkills-2019
Фото: kremlin.ru

Сотрудники Казанского авиационного завода имени Горбунова пригласили президента России Владимира Путина открыть чемпионат мира WorldSkills-2019, который пройдет в столице Татарстана в августе. Просьба прозвучала во время общения главы государства с работниками предприятия.

"Я смогу только открыть. Ничего не смогу делать так, как вы", — ответил Путин, его слова приводит "РИА Новости".

Ранее в феврале президент Татарстана Рустам Минниханов в рамках рабочей встречи с Владимиром Путиным в Казани уже приглашал его на открытие чемпионата WorldSkills.

«22—27 августа пройдет это событие. 22-го — открытие. Владимир Владимирович, без вас открывать не будем, сразу говорю», — заявил Минниханов, обращаясь к президенту России.

ОбществоВласть Татарстан
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров