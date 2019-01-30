Сергей Шойгу в Казани: «Первая машина, не имеющая аналогов в мире, должна поступить в войска в 2021 году»

Модернизация Ту-160 идет в соответствии с графиком, проблему исправности военно-авиационной техники обсудили в закрытом режиме

Сегодня в Казань приехал министр обороны Сергей Шойгу. Здесь он посетил Казанский авиационный завод. Главная тема — модернизация Ту-160. Самолет должен стать самым быстрым из стратегических бомбардировщиков-ракетоносцев в мире и главной ударной силой стратегической авиации России. Шойгу сказал, что работа по возрождению «Белого лебедя» идет в соответствии с графиком. Эксперты «Реального времени» отмечают, что не без сложностей — многие технологии на заводе были утрачены. Темой закрытой части совещания стала исправность военной техники. Поводом, вероятно, послужила череда крушений.

Модернизированный Ту-160 поступит в войска в 2021 году

Главный объект визита Шойгу в Казань — Казанский авиационный завод, где действует программа по возрождению производства стратегических бомбардировщиков Ту-160.

— Глубоко модернизированный самолет Ту-160М будет оснащен современным бортовым комплексом обороны, современной надежной системой связи, усиленной защищенностью, уникальным оружием, которое существенно расширит боевые возможности применения обычных и ядерных средств поражения. Второе поколение двигателей НК-32 увеличит дальность полета. Работы ведутся в соответствии с графиком, и первая машина, не имеющая аналогов в мире, должна поступить в войска в 2021 году, — сказал Шойгу.

Контракт с КАЗ на производство 10 самолетов Ту-160М был подписан 25 января прошлого года, когда завод посещали Шойгу и Путин.

Сергей Шойгу отметил, что Татарстан, кроме модернизированных воздушных судов, реализует десятки других крупных государственных контрактов.

— Инвестируя в экономику региона, Министерство обороны способствует ее развитию, увеличивая число рабочих мест, повышая уровень жизни населения. В свою очередь, руководство республики внимательно относится к решению социальных проблем военнослужащих и членов их семей. Рассчитываю, что так будет и впредь, — сказал Шойгу.

КАЗу выделили 33,5 млрд рублей

Рустам Минниханов поблагодарил министра обороны за крупный оборонный заказ и доверие, оказанное таким образом.

— Благодаря поддержке Министерства обороны и Министерства промышленности в рамках федеральной целевой программы на Казанском авиационном заводе реализована масштабная реконструкция и техническое перевооружение, которые направлены на решение задач руководством страны по модернизации стратегической авиации, — сказал Минниханов и отметил, что для этих целей предприятию было выделено более 33,5 млрд рублей.

Минниханов рассказал, что в ноябре 2018 года Ту-160М был передан на летную испытательную станцию, а другой модернизированный бомбардировщик, Ту-22М3М, в декабре прошлого года совершил свой первый полет.

Упомянул президент Татарстана Казанский вертолетный завод, который в рамках ФЦП прошел глубокую модернизацию.

— Результат проведенных работ — это повышение качества выпускаемой продукции. С 2011 года — 130 вертолетов, в этом году мы планируем выполнить этот оборонзаказ. Я заявляю, что все вопросы, связанные с оборонзаказом, будут взяты под контроль и выполнены. Я еще раз хочу поблагодарить за поддержку, которую получает наша республика, — сказал Минниханов.

Проблему исправности военной техники обсудили в закрытом режиме

Впрочем, не обошлось и без негативных моментов. Говоря о том, что одна из приоритетных задач Минобороны — совершенствование Военно-космических сил, Шойгу отметил, что предприятия ВПК выполняют госконтракты на ремонт и обслуживание, «в результате исправность военной техники в войсках противовоздушной обороны и ВКС доведена до нормативных требований».

— При этом остается ряд нерешенных вопросов, касающихся военно-транспортной, дальней, специальной и учебной авиации. Нужны меры, которые позволят поддерживать исправность на требуемом уровне, — сказал Шойгу.

Исправности военной техники была посвящена закрытая часть заседания. Поводом, вероятно, послужили крушения Су-34 на Дальнем Востоке 19 января и Ту-22М при посадке в Мурманской области 22 января. Заключения экспертов о причине последней авиакатастрофы пока нет, но версия технической неисправности не исключается. Самолет строили в Казани в 1986 году, но последний ремонт он проходил в 2012 году на авиазаводе в Калининграде.

Восстановление «Белого лебедя» идет с большими сложностями

Строящийся на КАЗе Ту-160М2 — один из приоритетов Минобороны в 2019 году. Об этом Шойгу говорил на недавно прошедшем служебном совещании с генералитетом. Командующий дальней авиации Сергей Кобылаш доложил, что прошедший глубокую модернизацию стратегический ракетоносец рассчитан на срок службы 45—50 лет. Также военное ведомство рассчитывает на обновленные в Казани турбовинтовые ракетоносцы Ту-95МС и дальние бомбардировщики Ту-22М3, которые благодаря модернизации останутся в строю до 2040 года.

Эксперты не склонны давать оптимистичные прогнозы: работа над модернизацией «Белого лебедя» идет нелегко.

— К сожалению, и КБ Туполева, и завод в Казани тяжело пережили трудные 90-е и начало 2000-х, некоторые технологии производства, особенно связанные с обработкой титана, были утрачены, и сейчас восстановление идет с большими сложностями. И самое главное при модернизации Ту-160 — это бортовое радиолокационное оборудование нового поколения, которое необходимо создать, и модернизированные двигатели НК-32, которые увеличат дальность полета. Что касается корпуса, крыльев, то здесь документация сохранилась, разве что в цифру ее перевести. Но опять, как я говорил, сложности с обработкой крупногабаритных титановых деталей, — рассказал Виктор Мураховский, военный эксперт, главный редактор журнала «Арсенал Отечества».

ПАК ДА пока на эскизах

Еще один грандиозный проект российской оборонки, реализуемый в Казани, — это ПАК ДА. Его утвердили в 2013-м, а первые испытания должны были состояться в 2019 году… Сейчас сроки передвинули на 2025—30 годы.

— ПАК ДА — это дальняя перспектива. Он пока существует только на бумаге, даже просчетов не делалось, — пояснил Мураховский.

ПАК ДА планировался как замена Ту-22М3, Ту-95МС, а позже и Ту-160. Видимо, пока модернизированный Ту-160 — главная надежда Минобороны.

В кузнице кадров авиастроительной отрасли, КАИ, более оптимистичны. Если причины срывов сроков в нехватке квалифицированных разработчиков, то провал, связанный с дефицитом кадров, рассчитывают восполнить в ближайшие годы. По словам директора института авиации, наземного транспорта и энергетики КНИТУ-КАИ Алексея Лопатина, по целевому приему от завода они получают высокобалльников ЕГЭ, которые способны поднять предприятие на былую высоту.

— Понятно, что из троечников инженеры авиационной промышленности не получатся, и у нас в том году был один из самых высоких баллов ЕГЭ на авиастроение. Буквально год — и ребята перейдут в реальный сектор экономики и будут замечательными специалистами, — считает Алексей Лопатин.

Шойгу зачастил в Казань?

В Казани Сергей Шойгу был совсем недавно — 15 декабря он открыл ледовый дворец в Казанском суворовском военном училище. Одновременно в этот день открылись три крытых катка — кроме Суворовского, в Петрозаводском президентском кадетском корпусе и в Мурманском филиале Нахимовского училища. Но приехать лично министр обороны решил в Казань.

Перед этим Шойгу был в Казани 25 января 2018 года. Вместе с Владимиром Путиным он посетил Казанский авиационный завод, где им продемонстрировали испытательный полет сверхзвукового стратегического ракетоносца Ту-160М.

В 2017 году Сергей Шойгу был в Казани также в январе и посетил цеха КАЗа, где ему доложили о готовности к серийному производству модернизированных Ту-160. Также на рабочем совещании была поднята тема строительства для нужд Минобороны различных модификаций самолетов Ту-214 и дальних бомбардировщиков Ту-22М3.

В 2015-м Шойгу тоже посещал КАЗ, во время этой поездки им как раз была поставлена задача возобновить производство сверхзвуковых стратегических бомбардировщиков Ту-160.

Во время визита в 2014-м Шойгу показали отремонтированный Ту-22МЗ, доложили о готовности к сдаче модернизированного по заказу Минобороны Ту-214. Во время рабочего совещания в числе новых проектов, которые ведутся в Казани, обсуждалось создание перспективного авиационного комплекса дальней авиации (ПАК ДА).