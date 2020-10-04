Пять лет спустя: как «рухнула» крупнейшая частная российская авиакомпания

История краха «Трансаэро»

Фото: Максим Платонов

Пять лет назад — в начале октября 2015 года — в прошлом крупнейшая частная российская авиакомпания «Трансаэро» прекратила свою операционную деятельность. «Реальное время» вспоминает основные события, предшествовавшие краху авиакомпании, и приводит главные факты, приведшие к агонии некогда процветавшего предприятия.

Ни одной катастрофы с жертвами



По решению Росавиации Минтранса России сертификат эксплуатанта ОАО «Авиакомпания «Трансаэро» был аннулирован с 26.10.2015 г. — спустя меньше чем месяц после первой отмены рейсов, 1—2 октября. С того же времени компания окончательно прекратила полеты. Что же предшествовало этому событию?

История крупнейшей в России частной авиакомпании началась еще в 1990 году. Она была основана Александром Плешаковым — сыном министра радиопромышленности СССР, генерал-полковника Петра Плешакова, и Татьяны Анодиной, председателя Межгосударственного авиационного комитета. Компания начинала деятельность с чартерных перевозок на самолетах «Аэрофлота». Официальным днем рождения компании стало 5 ноября 1991 года: в этот день «Трансаэро» совершила свой первый полет — чартерный рейс по маршруту Москва — Тель-Авив — Москва. Самолет был арендованный, но летал уже под собственным кодом компании UN.

Компания была основана Александром Плешаковым — сыном министра радиопромышленности СССР, генерал-полковника Петра Плешакова, и Татьяны Анодиной, председателя Межгосударственного авиационного комитета. Фото: wikipedia.org

Авиакомпания «Трансаэро» базировалась в московских аэропортах Домодедово и Внуково, формируя также дополнительный хаб в петербургском аэропорту Пулково. Авиакомпания выполняла пассажирские и грузовые рейсы по России, а также международные рейсы средней и большой протяженности в страны Европы, Азии, Северной и Латинской Америки.

Флот «Трансаэро» составлял свыше ста воздушных судов. Авиакомпания являлась второй в стране по годовому пассажирообороту после «Аэрофлота». Только за 2014 год «Трансаэро» на своих авиарейсах перевезла более 13 млн пассажиров. К слову, за всю 24-летнюю историю с самолетами «Трансаэро» не произошло ни одной катастрофы с человеческими жертвами.

Отголоски кризиса

К кризису 1998 года «Трансаэро» подошла с парком из 17 Boeing 737, возраст которых уже перевалил за 20 лет. Чтобы выжить, авиакомпании тогда пришлось продать девять самолетов, закрыть все дальние и почти все российские маршруты и реструктурировать кредиторскую задолженность, говорилось в отчете «Трансаэро». Отголоски того кризиса преследовали компанию еще довольно долго. В 2009 году стало известно, что как минимум с 2006 года у авиакомпании был отрицательный капитал (его величина достигала минус 927 млн руб.). Причина — в убытках от курсовой разницы во время дефолта 1998 г. Все попытки оптимизации и сокращения расходов, которые предприняла компания, в 2008 г. нивелировал новый кризис.

К кризису 1998 года «Трансаэро» подошла с парком из 17 Boeing 737, возраст которых уже перевалил за 20 лет. Чтобы выжить, авиакомпании тогда пришлось продать девять самолетов, закрыть все дальние и почти все российские маршруты и реструктурировать кредиторскую задолженность. Фото: Максим Платонов

А в 2014 году прозвенел новый, теперь уже действительно тревожный звонок: компания начала испытывать финансовые трудности на фоне сильного снижения пассажиропотока, к которому привел зарождающийся финансовый кризис. В конце декабря «Трансаэро» получила госгарантии по кредиту ВТБ на 9 млрд рублей. Компания также отказалась от стимулирующих выплат топ-менеджменту и совету директоров. Тогдашний заместитель председателя правительства Аркадий Дворкович по поводу помощи перевозчику заявлял, что непростое финансовое положение компании и «отсутствие четкого понимания у правительства происходящего внутри компании» ставят под вопрос дальнейшие кредиты.

Несмотря на серьезные проблемы, в мае того года компания задумала провести рестайлинг и представила обновленный фирменный стиль. Затраты на перекрашивание самолетов составили бы до 10 миллионов долларов.

Казанский след

Вспоминая крах «Трансаэро», невозможно не отметить «казанский след». Так, 2000-е принесли авиакомпании громкий скандал. «Трансаэро» стала единственной авиакомпанией, кроме «Аэрофлота», освобожденной от пошлин на ввоз «Боингов». Однако необходимым условием Минэкономразвития было параллельное приобретение самолетов Ту-214, производившихся в Казани.

В 2005 году «Трансаэро» подписала договор с ОАО «Финанс-лизинг» о поставке десяти самолетов Ту-214, собранных на Казанском авиапроизводственном объединении. Фото: transaeropilot.com

Как писало «Реальное время», в 2005 году «Трансаэро» подписала договор с ОАО «Финанс-лизинг» о поставке десяти самолетов Ту-214, собранных на Казанском авиапроизводственном объединении. Согласно договору, перевозчик обязался взять в лизинг на 15 лет лайнеры, собранные до 2008 года. Стоимость самолетов составила 600 млн долларов. Параллельно «Трансаэро» сэкономила 132 млн долларов на беспошлинном ввозе иностранных самолетов.

«Они должны были закупить ТУ-214, чтобы их освободили от пошлин на ввоз «Боингов», — рассказывал Магомед Закаржаев, советник генерального директора ОАО «Казанское авиапредприятие». — Но «Боинги» завезли, а с российскими самолетами были большие проблемы, от них всячески отказывались, цена была высокая для них, качество не удовлетворяло. Бодались долго, и в конце концов, насколько я помню, они взяли 3 самолета, хотя должны были больше. Надо отдать должное, что нарекания во многом были справедливыми: новый самолет, нет технического обслуживания, нет запчастей, нет серий, поэтому брали их с опаской. В то же время они не хотели платить пошлины за «Боинги».

Сдача первого самолета была назначена на декабрь 2005 года, еще четырех — на 2006 год, еще пяти — на 2008 год. Первый самолет, однако, был получен авиакомпанией в 2007 году, второй — в 2008, третий — в 2009. В 2010 году, однако, президент ОАО «Объединенная авиастроительная корпорация» заявил, что на базе Ту-214 решено больше не строить коммерческие лайнеры из-за высокой стоимости.



Аннулирование сертификата эксплуатанта

Поистине тревожные звонки по поводу финансового состояния «Трансаэро» начали звучать в СМИ весной 2015 года. Помимо кризиса собственно в отрасли, катализаторами этих процессов стали пересмотр отчетности компании в сторону увеличения чистого убытка и неплатежи по долгам банкам. В августе «Трансаэро» обратилась в Минтранс с просьбой о содействии в продлении ковенантных каникул отказавшими в реструктуризации долгов банками. По решению кредитного комитета Сбербанка каникулы по кредитным соглашениям для «Трансаэро» были продлены до 1 октября.

1 сентября 2015 года стало известно о готовящейся сделке по приобретению «Аэрофлотом» 75% плюс одной акции «Трансаэро» за один рубль. Сделка подразумевала реструктуризацию «Трансаэро» и ее интеграцию в «Аэрофлот». Однако требуемый пакет акций «Трансаэро» к сроку собран не был. 1 октября стало известно, что «Аэрофлот» отказался от приобретения «Трансаэро».

Также было объявлено о решении в пользу банкротства «Трансаэро», принятом на совещании у тогдашнего премьера Дмитрия Медведева. Последовали сообщения о намерении подать заявление о банкротстве «Трансаэро» от «Альфа-банка», Сбербанка, ВТБ и «Газпромбанка». 20 октября о готовности выкупить 51% авиакомпании заявил Владислав Филев, совладелец S7, однако эта сделка также сорвалась, так как владельцам «Трансаэро» не удалось высвободить из-под залогов требуемый пакет акций.



О готовности выкупить 51% авиакомпании заявил Владислав Филев, совладелец S7, однако эта сделка также сорвалась, так как владельцам «Трансаэро» не удалось высвободить из-под залогов требуемый пакет акций. Фото: ksonline.ru

В октябре 2015 года, как писало «Реальное время», ситуация с авиакомпанией «Трансаэро» оказалась в центре внимания всей страны. По-настоящему тревожные звонки прозвучали в первых числах октября, когда произошла задержка трансаэровского авиарейса Даламан (Турция) — Казань. Туристы, возвращавшиеся с Эгейского моря, прождав час, чудом вылетели в Татарстан.

На этом фоне все с нетерпением ждали официального сообщения от «Трансаэро». И дождались — оно гласило: Авиакомпания «Трансаэро» с 5 октября прекратит полеты за границу. «Менеджментом компании принято решение продлить срок перевозок пассажиров «Трансаэро» с оформленными билетами до 00.00 часов 15 декабря 2015 года на внутренних и международных направлениях; пассажиры с билетами с датами вылета после 15 декабря смогут оформить возврат денежных средств в полном объеме; по предварительным данным, к этому дню будет обеспечена перевозка 95% пассажиров авиакомпании «Трансаэро», — заявляли тогда в «Аэрофлоте», который взял на себя обязанность вывозить пассажиров компании.

В тот же период Росавиация закончила проверку «Трансаэро», решив, что дальнейшая ее деятельность невозможна. Решение о банкротстве «Трансаэро», накопившей 250 млрд рублей долгов и находящейся под операционным управлением «Аэрофлота», принято на правительственном совещании с участием премьера Дмитрия Медведева 1 октября. 26 октября был аннулирован сертификат эксплуатанта «Трансаэро». Авиакомпания остановила полеты.



«Менеджментом компании принято решение продлить срок перевозок пассажиров «Трансаэро» с оформленными билетами до 00.00 часов 15 декабря 2015 года на внутренних и международных направлениях; пассажиры с билетами с датами вылета после 15 декабря смогут оформить возврат денежных средств в полном объеме; по предварительным данным, к этому дню будет обеспечена перевозка 95% пассажиров авиакомпании «Трансаэро», — заявляли в «Аэрофлоте», который взял на себя обязанность вывозить пассажиров компании. Фото: Максим Платонов

«По результатам проведения внеплановой инспекционной проверки авиакомпании «Трансаэро», выявленных недостатков и в связи с ухудшением основных производственных показателей и финансово-экономического состояния эксплуатанта, влияющих на безопасность полетов и права потребителей, комиссия предложила аннулировать действие сертификата эксплуатанта... Сертификат авиакомпании аннулирован с 26 октября текущего года. Аннулированный сертификат, в соответствии с правилами, не восстанавливается», — заявил на брифинге глава Росавиации Александр Нерадько.

13 сентября 2017 года Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области признал «Трансаэро» банкротом и ввел процедуру конкурсного производства.

Как «Трансаэро» «обрезали крылья»

В 2015 году «Трансаэро» оказалась не в состоянии обслуживать долги, превышавшие 250 млрд рублей. В сентябре 2017 года арбитражный суд признал «Трансаэро» банкротом и ввел в отношении нее процедуру конкурсного производства. В материалах суда говорится, что обязательства авиакомпании почти в 144 раза превышали стоимость ее реальных активов.

4 декабря 2019 до суда дошло первое уголовное дело, связанное с банкротством авиакомпании «Трансаэро». Ее бывшего временного управляющего Михаила Котова судили по обвинению в злоупотреблении полномочиями. Суд приговорил к пяти годам и шести месяцам заключения Котова за содействие в хищениях на 1 млрд рублей. По данным следствия, Котов «при исполнении обязанностей временного управляющего бездействовал, что содействовало сокрытию многочисленных фактов хищений в виде растраты денежных средств и незаконного отчуждения имущества, а также утрате основных производственных активов компании в размере не менее 1 млрд рублей». По версии СК, повлекло «невыплату более 6 000 работникам выходного пособия, среднего месячного заработка на период трудоустройства и задолженности по компенсационным выплатам за разъездной характер работ».

Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области продлил на 6 месяцев — до 13 марта 2021 года — процедуру конкурсного производства в отношении авиакомпании «Трансаэро». Фото: lawyerprofi.ru

Недавняя новость — Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области продлил на 6 месяцев — до 13 марта 2021 года — процедуру конкурсного производства в отношении авиакомпании «Трансаэро», следует из определения суда. Суд удовлетворил соответствующее ходатайство конкурсного управляющего Алексея Белокопыта.