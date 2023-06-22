Работникам Казанского авиазавода могут предоставить субсидии до 50% стоимости аренды жилья

Фото: скриншот realnoevremya.ru из видео правительства России

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручит главе Минпромторга Денису Мантурову рассмотреть возможность включения Казанского авиационного завода — филиала ПАО «Туполев» в программу, по которой работники предприятий ОПК получают субсидии до 50% стоимости аренды жилья. Об этом сообщает пресс-служба правительства.

Михаил Мишустин считает, что этот вопрос актуален для работников авиазавода. На сегодняшний день в программе субсидирования участвуют 17 татарстанских предприятий.

Фото: скриншот realnoevremya.ru из видео правительства России

На Казанском авиационном заводе Михаилу Мишустину рассказали о процессе сборки Ту-160 и продемонстрировали пункт по сварке узла поворота. Также премьер-министр посетил строящийся цех агрегатно-сборочного производства Ту-214. Раис Татарстана Рустам Минниханов доложил, что работа находится под его личным особым контролем.

При посещении Михаилом Мишустиным столицы Татарстана стало известно, что Казанский авиационный завод имени Горбунова получит по решению президента России Владимира Путина 41,8 млрд рублей. Средства выделят из Фонда национального благосостояния.

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Айрат Назипов