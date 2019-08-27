Татарстан впервые примет участие в Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2019

Татарстанские предприятия, вузы и частные разработчики примут участие в Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2019. Республика поучила разрешение открыть экспозицию в отдельном павильоне «Авиационные регионы России».



Татарстан представит самую большую экспозицию. Стенд республики разместится в центре павильона и займет площадь в 170 кв. м. С учетом арендных ставок на авиасалоне (21 тыс. рублей за квадратный метр) затраты только на аренду обошлись республике в 3,57 млн рублей.

Республика будет представлена известными марками авиатехники Казанского авиационного завода им. С.П. Горбунова — филиала ПАО «Туполев» (Ту-160, Ту-22М3, Ту-214), Казанского вертолетного завода, «Завода Элекон», КМПО, «КАПО-Композита».

Наряду с Татарстаном свои разработки представят Ульяновская, Самарская области и Пермский край.

Напомним, Международный авиасалон МАКС-2019 откроется в подмосковном Жуковском сегодня, 27 августа и продлится 6 дней — до 1 сентября.

Подробнее о том, как Татарстан примет участие на Международном авиасалоне, — в материале «Реального времени.

