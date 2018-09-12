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Казанский авиазавод проведет реконструкцию кровли цеха по сборке самолетов за 1,7 млн рублей

16:29, 12.09.2018
Казанский авиазавод проведет реконструкцию кровли цеха по сборке самолетов за 1,7 млн рублей
Фото: realnoevremya.ru / Юлия Косолапкина

На реконструкцию кровли одного из зданий Казанского авиационного завода потратят 1,7 млн рублей.

Согласно информации, опубликованной на сайте госзакупок, работы будут проведены на объекте: «Реконструкция и техническое перевооружение цеха окончательной сборки самолетов Ту-214СУС ОАО «КАПО им. С.П. Горбунова».

Заказчиком работ выступает ПАО «Тополев». Другая информация по госзакупке не приводится.

Напомним, что в марте этого года на Казанском авиационном заводе им. Горбунова произошло частичное обрушение кирпичного фронтона здания заводоуправления. В результате происшествия два автомобиля, Toyota Land Cruiser и Daewoo Matiz, получили повреждения. Реконструкцию здания проведут в 2019 году.

ПромышленностьМашиностроение Татарстан
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