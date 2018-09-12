Казанский авиазавод проведет реконструкцию кровли цеха по сборке самолетов за 1,7 млн рублей

На реконструкцию кровли одного из зданий Казанского авиационного завода потратят 1,7 млн рублей.

Согласно информации, опубликованной на сайте госзакупок, работы будут проведены на объекте: «Реконструкция и техническое перевооружение цеха окончательной сборки самолетов Ту-214СУС ОАО «КАПО им. С.П. Горбунова».

Заказчиком работ выступает ПАО «Тополев». Другая информация по госзакупке не приводится.

Напомним, что в марте этого года на Казанском авиационном заводе им. Горбунова произошло частичное обрушение кирпичного фронтона здания заводоуправления. В результате происшествия два автомобиля, Toyota Land Cruiser и Daewoo Matiz, получили повреждения. Реконструкцию здания проведут в 2019 году.