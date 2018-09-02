Принуждение работников Туполева голосовать на выбрах было личной инициативой директора — ЦИК РТ

Накануне в Сети опубликовали служебную записку, распространенную по казанскому заводу «Туполев».

В документе, предназначенном для руководителей подразделений, рекомендовалось обеспечить явку рабочих на голосовании. Записка была подписана и.о. директора по персоналу Казанского авиационного завода им. Горбунова М. В. Горячевой.

Центральная избирательная комиссия РТ направила письмо руководству завода о недопустимости подобных действий. Кроме того, комиссия попросила провести проверку. В результате которой выяснилось, что служебная записка была личной инициативой Горячевой, с которой была проведена разъяснительная беседа.

Сотрудников предприятия, согласно ответу, опубликованному на сайте регионального Центризбиркома, предупредили о добровольном участии в выборах.