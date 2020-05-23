Фотомарафон «100-летие ТАССР»: В. Копылов открывает музей трудовой славы КАПО им. Горбунова, февраль 1982 года
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Виталий Егорович Копылов (1926—1995) — легендарный директор КАПО им. С.П. Горбунова, который руководил заводом с 1973 по 1994 годы.
Виталий Копылов родился 12 июня 1926 года в Куйбышевской (ныне Самарской) области. В 1943 году окончил школу и поступил в Куйбышевский авиационный институт. Окончил он институт по специальности «Самолетостроение» и в 1949 году был направлен на работу в филиал Дальневосточного машиностроительного завода — на авиационный завод в Комсомольске-на-Амуре. Там он вырос от обычного технолога до директора завода (1965 год).
А с октября 1973 года Виталия Егоровича перевели руководить Казанским авиационным заводом имени С.П. Горбунова. Наиболее ярко его талант — и как инженера, и как руководителя — раскрылся именно в период работы в Казани. С приходом нового директора завод превратился в ведущее предприятие отрасли. Редкая природная интуиция, умение увлечь людей словом и делом, честность и порядочность, жесткость к тем, кто не дает полный самоотдачи, снискали ему уважение коллектива.
Под его руководством на заводе освоили серийный выпуск дальнемагистральных самолетов Ил-62, Ил-62М и двух типов стратегических бомбардировщиков — Ту-22М3 и Ту-160. Конечно, главной победой стал серийный выпуск самолетов Ту-160. Подготовка к производству этой машины велась серьезная, в ней участвовало множество НИИ и заводов-смежников. Запуск в производство самолета Ту-160 ознаменовал начало новой эпохи в развитии авиации, и связана эта эпоха напрямую с именем Копылова. В ноябре 1984 года состоялся первый полет серийного Ту-160.
В Лениногорске открыли филиал завода. Было организовано производство лодок «Казанка-5» и «Казанка-2М». Благодаря Копылову производство обрело ряд уникальных технологических процессов.
За Копыловым всегда признавали масштабное мышление: он никогда не мелочился. Виталий Егорович не любил длинных докладов — главным было передать суть проблемы. Копылов был очень требователен, умел дать нагоняй за невыполненную работу, но у него было одно из самых ценных качеств руководителя — он искренне доверял людям, если они доказывали, что хотят и могут. Он был твердым и принципиальным руководителем.
Одним из главных достижений Копылова в области социальной работы стало основание домостроительного комбината. При нем завод развивал свои микрорайоны: строил детские садики, поликлинику, профилакторий, комплекс профтехучилища с производственными мастерскими и общежитием, отремонтировал стадион. Каждый год при Копылове вводили в строй до 30 тысяч квадратных метров жилья для заводчан.
Многолетний и плодотворный труд, высочайшая работоспособность и самоотдача позволили Виталию Егоровичу вывести предприятие на одно из ведущих мест в авиационной промышленности. Еще в 1971 году, во время работы в Комсомольске-на-Амуре, он получил звание Героя Социалистического труда и Орден Ленина. Второй Орден Ленина (1976) и Орден Октябрьской Революции (1981), Копылов получил в Казани. 15 лет — с 1975 по 1990 — он был депутатом Верховного Совета Татарской АССР.
В честь Виталия Егоровича назвали улицу в Казани и целый проспект в Комсомольске-на-Амуре. В 2008 году имя «Виталий Копылов» присвоено стратегическому бомбардировщику Ту-160 российских ВВС — именно их производство Виталий Егорович наладил в свое время в Казани.
комментарии
Спасибо.
КАПО действительно гордость не только Казани, ТАССР, СССР, но и всего мира в общечеловеческом плане.
Именно в Казани создавали уникальный Ту-160 - а для этого нужны соответствующие специалисты и технологии - не всякий город на планете Земля может этим похвастаться (в хорошем смысле).
1982 год - год смерти Генерального секретаря ЦК КПСС Л.И.Брежнева и возобновление внутрипартийной борьбы за власть в КППС, что привело к закономерному очередному краху всей экономики.
Марксизм в России начинался с хаоса и закончил хаосом и очередными человеческими жертвоприношениями.