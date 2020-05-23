Фотомарафон «100-летие ТАССР»: В. Копылов открывает музей трудовой славы КАПО им. Горбунова, февраль 1982 года

Проект «Реального времени»: от Татарии — к Татарстану, часть 279-я

Фото: из фондов Музея трудовой славы КАЗ им. С.П. Горбунова - филиала ПАО "Туполев"

Виталий Егорович Копылов (1926—1995) — легендарный директор КАПО им. С.П. Горбунова, который руководил заводом с 1973 по 1994 годы.

Виталий Копылов родился 12 июня 1926 года в Куйбышевской (ныне Самарской) области. В 1943 году окончил школу и поступил в Куйбышевский авиационный институт. Окончил он институт по специальности «Самолетостроение» и в 1949 году был направлен на работу в филиал Дальневосточного машиностроительного завода — на авиационный завод в Комсомольске-на-Амуре. Там он вырос от обычного технолога до директора завода (1965 год).

А с октября 1973 года Виталия Егоровича перевели руководить Казанским авиационным заводом имени С.П. Горбунова. Наиболее ярко его талант — и как инженера, и как руководителя — раскрылся именно в период работы в Казани. С приходом нового директора завод превратился в ведущее предприятие отрасли. Редкая природная интуиция, умение увлечь людей словом и делом, честность и порядочность, жесткость к тем, кто не дает полный самоотдачи, снискали ему уважение коллектива.

Во время визита председателя Совета министров РСФСР В.И. Воротникова, 1984 год

Под его руководством на заводе освоили серийный выпуск дальнемагистральных самолетов Ил-62, Ил-62М и двух типов стратегических бомбардировщиков — Ту-22М3 и Ту-160. Конечно, главной победой стал серийный выпуск самолетов Ту-160. Подготовка к производству этой машины велась серьезная, в ней участвовало множество НИИ и заводов-смежников. Запуск в производство самолета Ту-160 ознаменовал начало новой эпохи в развитии авиации, и связана эта эпоха напрямую с именем Копылова. В ноябре 1984 года состоялся первый полет серийного Ту-160.

В Лениногорске открыли филиал завода. Было организовано производство лодок «Казанка-5» и «Казанка-2М». Благодаря Копылову производство обрело ряд уникальных технологических процессов.



Виталий Копылов принимает переходящее Красное Знамя

За Копыловым всегда признавали масштабное мышление: он никогда не мелочился. Виталий Егорович не любил длинных докладов — главным было передать суть проблемы. Копылов был очень требователен, умел дать нагоняй за невыполненную работу, но у него было одно из самых ценных качеств руководителя — он искренне доверял людям, если они доказывали, что хотят и могут. Он был твердым и принципиальным руководителем.

Одним из главных достижений Копылова в области социальной работы стало основание домостроительного комбината. При нем завод развивал свои микрорайоны: строил детские садики, поликлинику, профилакторий, комплекс профтехучилища с производственными мастерскими и общежитием, отремонтировал стадион. Каждый год при Копылове вводили в строй до 30 тысяч квадратных метров жилья для заводчан.



Открытие заводского стадиона «Рубин» после реконструкции, 1982 год

Многолетний и плодотворный труд, высочайшая работоспособность и самоотдача позволили Виталию Егоровичу вывести предприятие на одно из ведущих мест в авиационной промышленности. Еще в 1971 году, во время работы в Комсомольске-на-Амуре, он получил звание Героя Социалистического труда и Орден Ленина. Второй Орден Ленина (1976) и Орден Октябрьской Революции (1981), Копылов получил в Казани. 15 лет — с 1975 по 1990 — он был депутатом Верховного Совета Татарской АССР.

В честь Виталия Егоровича назвали улицу в Казани и целый проспект в Комсомольске-на-Амуре. В 2008 году имя «Виталий Копылов» присвоено стратегическому бомбардировщику Ту-160 российских ВВС — именно их производство Виталий Егорович наладил в свое время в Казани.

