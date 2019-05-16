В Казани 18 августа установят бюст Виталия Копылова

В Казани 18 августа в рамках мероприятия «Я выбираю небо» в Авиастроительном районе установят бюст бывшего гендиректора Казанского авиационного завода имени С.П. Горбунова Виталия Копылова. Об этом стало известно на заседании межведомственной комиссии по вопросам увековечения памяти выдающихся деятелей РТ.



КАЗ им. С. П. Горбунова предлагает учредить ведомственный знак отличия Министерства промышленности и торговли РФ — медаль имени Виталия Егоровича Копылова — для работников отрасли авиастроения, внесших существенный вклад в развитие авиационной промышленности.

Кроме того, планируется создать именную стипендию имени Виталия Копылова для студентов авиационных вузов.

Также предлагается присвоить имя Копылова 62-й школе Казани, которая была заложена при участии бывшего гендиректора Казанского авиационного завода и строилась на средства предприятия, передает ИА «Татар-информ».



Напомним, что в Казани в честь Копылова названа улица в Авиастроительном районе, где была установлена мемориальная доска в его честь.



Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что необходимо увековечить память Виталия Копылова, который руководил Казанским авиазаводом с 1973 по 1994 год.

