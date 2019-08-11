СМИ: самарское КБ приступило к созданию двигателей для казанских «стэлсов»

Самарское двигателестроительное КБ Кузнецова заказало шесть сопловых аппаратов I и II ступеней турбины в сборе общей стоимостью 61 млн рублей. Специалисты предположили, что речь идет о первых двигателях для ПАК ДА, который возможно будет собираться в Казани.

Подробности о двигателе не раскрываются, не указан даже заводской номер, пишет «Свободная пресса».

«Вполне понятно, что первые двигатели на новые бомбардировщики устанавливать не будут. Агрегаты предназначены для всесторонних наземных испытаний», — уточняет издание.

Напомним, что одной из вероятных площадок сборки перспективного авиационного комплекса дальней авиации (ПАК ДА, изделие 80) называли именно Казанский авиазавод. «Русский стэлс» должен появиться до 2025 года. «Реальное время» уже приводило мнения экспертов о проекте бомбардировщика и возможностях российского оборонного комплекса.