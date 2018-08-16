В Казани презентовали новый бомбардировщик Ту-22М3М

На территории Казанского авиационного завода имени С.П. Горбунова презентовали модернизированный бомбардировщик-ракетоносец Ту-22М3М.

Первый полет самолета состоится в сентябре, потом его передадут на испытания.

По словам главы Объединенной авиастроительной корпорации Юрия Слюсаря, модернизация Ту-22М3 в вариант Ту-22М3М начнется с 2019 года.

«Со следующего года строевые самолеты начнут поступать на завод для параллельного начала работ по этой глубокой модернизации со сдачей самолетов с 2021 года», — сказал он.

