Казанский Ту-22М3М совершит первый полет до конца года

Первый полет модернизированного дальнего бомбардировщика-ракетоносца Ту-22М3М производства Казанского авиационного завода состоится до конца года.

«Самолет уже практически готов к полетам, до конца года будет сделан первый вылет. Мы довольны результатом», — цитирует «Татар-информ» замминистра обороны России Алексея Криворучко.

По его словам, предприятие достойно выполняет федеральные программы по реконструкции самолетов. Он также отметил, что идет капитальный ремонт других самолетов и подготовка к производству Ту-160.

«Мы довольны результатом. «Туполев» подтянулся, были проблемы всем известные, но это сильное, стабильное предприятие, имеющее запас на длительную перспективу», — добавил Криворучко.

Ранее сообщалось, что полет Ту-22М3М перенесли из-за его неготовности. Напомним, выкатка опытного образца Ту-22МЗМ прошла 16 августа на Казанском авиационном заводе им. Горбунова.