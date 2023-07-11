Сергей Шойгу проинспектировал Казанский авиационный завод им. Горбунова

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Министр обороны России Сергей Шойгу посетил Казанский авиационный завод имени Горбунова. На предприятии ему рассказали о производстве стратегических ракетоносцев Ту-160.



Сергею Шойгу на Казанском авиазаводе доложили, что в этом году Вооруженные силы России получат два новых и два модернизированных Ту-160, пишет «РИА Новости» со ссылкой на Минобороны страны. На предприятии также собираются еще два таких стратегических ракетоносца.

В столице Татарстана глава Минобороны России также посетил Казанский вертолетный завод и Казанский оптико-механический завод. На предприятиях ему доложили о ходе производства и показали разработки, в том числе модернизированный вертолет Ми-24.

Также Сергей Шойгу побывал в Набережных Челнах и проинспектировал АО «Ремдизель» и КАМАЗ. Его сопровождал раис Татарстана Рустам Минниханов.

Министр обороны России осмотрел на «Ремдизеле» образцы бронетехники, в том числе КАМАЗ с бронированной кабиной, специальный медицинский автомобиль «Линза», а также линию по модернизации многоцелевых бронетранспортеров МТ-ЛБ.



— Сейчас все идет по графику, что-то с опережением. Если возможность есть, надо увеличивать темпы, — сказал он на предприятии.

После посещения цехов КАМАЗа Сергей Шойгу поручил главному автобронетанковому управлению Министерства обороны России изучить возможность формирования с челнинским предприятием рабочей группы для помощи в обслуживании автотехники в зоне специальной военной операции.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Раис Татарстана Рустам Минниханов в свою очередь заверил Сергея Шойгу, что выполнение гособоронзаказа республиканскими предприятиями является «важнейшей государственной задачей».

Напомним, в этом месяце к выполнению программы государственных совместных испытаний приступил первый опытный модернизированный стратегический ракетоносец Ту-160М. Тестирование проводится совместными экипажами Минобороны России и разработчика.



В марте этого года глава «Ростеха» Сергей Чемезов, посетив Казанский авиационный завод вместе с раисом Татарстана Рустамом Миннихановым, сообщил, что предприятие наращивает выпуск новых стратегических ракетоносцев Ту-160М. Их он назвал «визитной карточкой нашей стратегической авиации».



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Татьяна Демина