В Казани ракетоносец-бомбардировщик Ту-22МЗМ совершил первый полет – видео
В сети опубликовано видео первого полета модернизированного бомбардировщика Ту-22М3М производства Казанского авиационного завода. Полет проходил на высоте 1,5 тыс. м и длился 37 минут.
Глубоко модернизированный ракетоносец-бомбардировщик Ту-22М3М выполнил первый полет: первые кадры
Полёт проходил на высоте 1500 метров и длился 37 минут. https://t.co/l9DAZ7tH6u pic.twitter.com/Ye6H4LNgn2
— United Aircraft Corp (@UAC_Russia) 28 декабря 2018 г.
Запись размещена на странице Объединенной авиастроительной корпорации в Twitter.
Ранее The National Interest назвал «смертоносным» модернизированный дальний бомбардировщик-ракетоносец Ту-22М3М.
В обновленном Ту-22М3М американское СМИ выделило расширенный комплекс вооружения, включающий новую модернизированную противокорабельную ракету Х-32 вместо ракеты Х-22 у его предшественника, а также возможность дозаправки в воздухе.ПромышленностьОПК Татарстан
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