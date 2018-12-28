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В Казани ракетоносец-бомбардировщик Ту-22МЗМ совершил первый полет – видео

17:46, 28.12.2018
В Казани ракетоносец-бомбардировщик Ту-22МЗМ совершил первый полет – видео

В сети опубликовано видео первого полета модернизированного бомбардировщика Ту-22М3М производства Казанского авиационного завода. Полет проходил на высоте 1,5 тыс. м и длился 37 минут.

Запись размещена на странице Объединенной авиастроительной корпорации в Twitter.

Ранее The National Interest назвал «смертоносным» модернизированный дальний бомбардировщик-ракетоносец Ту-22М3М.

В обновленном Ту-22М3М американское СМИ выделило расширенный комплекс вооружения, включающий новую модернизированную противокорабельную ракету Х-32 вместо ракеты Х-22 у его предшественника, а также возможность дозаправки в воздухе.

ПромышленностьОПК Татарстан
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