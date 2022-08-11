Борт для Бортникова: Татарстан строит летающий штаб для верхушки ФСБ России

Казанский авиационный завод им. Горбунова готовится сдать в 2023 году серийный лайнер с VIP-салоном

Фото: aero-news.ru, kremlin.ru, коллаж Никиты Коновальцева

Как выяснило «Реальное время», первый борт Ту-214, с которого возобновляется серийное производство в Казани, будет сдан в VIP-компоновке — скорее всего, специально для первых лиц ФСБ России. Информацию об этом изданию подтвердили несколько источников в авиационных кругах, хотя сам завод не подтверждает секретные данные. Передача «летающего штаба» для Александра Бортникова назначена на конец 2023 года. Наряду с этим казанский авиазавод готовится выпустить сразу две пассажирские «тушки» на 180—190 мест. Эти гражданские машины вряд ли окажутся дешевле зарубежных аналогов, поэтому первые покупатели смогут выиграть во времени поставок, но не в их стоимости.

Спецборт для Александра Бортникова?

Как стало известно «Реальному времени», стартовым заказчиком программы строительства первых десяти пассажирских самолетов Ту-214 на Казанском авиазаводе оказались силовые структуры Федеральной службы безопасности России, а не операторы коммерческого авиационного лизинга в стране, как было до сих пор. Первый серийный самолет Ту-214 по новой программе, который Казань строит «с нуля», законтрактован управлением авиации ФСБ РФ, рассказали несколько источников в авиаотрасли. Правда, он строится по отдельной программе для специальной авиации, ведь предприятие является основой дивизиона стратегической авиации ОАК. С запуском гражданской программы строительства первых 10-ти пассажирских самолетов предприятие ведет работы сразу по двум направлениям. Поворот в сторону чекистов связан с приоритетным выполнением государственных задач по обеспечению безопасности страны, полагают они. «Реальное время» направило запрос в Центр общественных связей ФСБ РФ, но ответа пока не поступило.

— Первый Ту-214 будет собран в комплектации VIP-салона, — приоткрыл некоторые детали вопроса собеседник, участвующий в программе строительства самолета. — В нем будет небольшое количество кресел (для понимания: стандартный салон узкофюзеляжного самолета Ту-204 рассчитан почти на 200 посадочных мест).

Фото: aero-news.ru

Освободившее в салоне пространство займут различные технические средства связи, уточнил спикер. «Это машина для авиации ФСБ России, — подтвердил другой источник «Реального времени». — Она предназначена для специальных задач. Прежде всего, там будут специальные средства связи». Собеседники издания утверждают, что первый борт строится для решения особых задач управления авиации ФСБ.

— В нем может летать и первое, и второе, и третье лицо ФСБ России, — уклончиво ответил представитель ПАО «Туполев» на вопрос «Реального времени» о том, строится ли борт для главы ФСБ России Александра Бортникова. — Это будет как пассажирский VIP, но это точно не для главы государства.

В дополнение к этому первый из «гражданской» программы борт Ту-214 получит увеличенную дальность. «Так как количество перевозимых людей меньше, есть возможность взять больше топлива и увеличить дальность. В нем будут установлены дополнительные баки», — рассказал еще один представитель авиаотрасли. Таким образом, первая машина сможет преодолевать более дальнее расстояние, а не только на базовые 6,5 тысячи км. Стоимость лайнера оценивается в сумму около 3—4 млрд рублей.

Юрий Слюсарь приезжает в Казань раз в три недели

Сдача самолета запланирована на конец 2023 года. Это как раз совпадает с предстоящим 100-летним юбилеем авиации ФСБ России, который, вероятно, не обойдется без поздравлений. А что может быть лучшим подарком для авиаторов-чекистов, нежели современный лайнер?

Ранее, в июле этого года, Казанский авиационный завод — филиал ПАО «Туполев» уже сдал один Ту-214 для авиации ФСБ РФ, что неудивительно, так как завод является головным предприятием дивизиона стратегической и специальной авиации. Добавим, что реализация программы Ту-214 находится под особым контролем. По словам собеседников издания, глава ОАК Юрий Слюсарь ежемесячно проводит совещания по теме строительства Ту-214 и раз в три недели сам прилетает в Казань.

Глава ОАК Юрий Слюсарь ежемесячно проводит совещания по теме строительства Ту-214 и раз в три недели сам прилетает в Казань. Фото: Максим Платонов, realnoevremya.ru

Сейчас на вооружении авиационных отрядов ФСБ находятся преимущественно маневренные вертолеты, которые могут приземляться в любой местности. В отличие от них, среднемагистральные самолеты требуют для посадки аэродром с хорошим покрытием. Поэтому основу авиапарка составляют неприхотливые советские вертолеты Ми-8, а также казанские легкие «Ансаты» и башкирский Ка-226. Из самолетов — легкий «Финист», который собирается в Смоленске.

Как переделывают обычную авиатехнику

— Это обычные авиационные машины только на первый взгляд, — отмечают специалисты, описывая авиапарк ФСБ РФ. — Главное отличие заключается в оборудовании самолетов. Например, вертолет Ка-226 переоборудован под минимальное произведение шума. Так же были переделаны стоящие на вооружении ФСБ «Ансат», Ми-8 и «Финист». Они модернизированы специально для различного рода операций ФСБ.

Важным событием стала передача в 2015 году летающего пункта управления на базе самолета Ил-96-400ВПУ (взлетная масса машины составляет 270 тонн, максимальная скорость — 900 километров в час, что сопоставимо с Ту-214, а дальность полета — более 12 тысяч километров).

Впрочем, этот самолет и так хорошо известен среди специальных служб России. Ту-214 давно эксплуатируются в составе СЛО «Россия» — их всего 12 машин, Минобороны РФ. Кроме того, на его базе создаются различные модификации для решения специальных задач — разведки, ретрансляции, управления.

Фото: tatarstan.ru

Как собрать 10 самолетов Ту-214 за 3 года

В этом году Казанский авиазавод приступил к строительству 10 пассажирских самолетов Ту-214 для замещения выбывающих из эксплуатации иностранных лайнеров. Согласно планам ПАО «Туполев», их планируется сдать к 2025 году, после чего завод рассчитывает выйти на выпуск 10 машин ежегодно. Финансирование осуществляется за счет средств ОАК, «Ростеха» и самого предприятия.

Следом за бортом Бортникова Казанский авиазавод готовится сдать два новых пассажирских самолета в классическом исполнении. По словам замдиректора завода Бориса Найшулера, сейчас идет обсуждение контракта на их поставку с двумя авиакомпаниями, которые готовы приобрести их напрямую, без участия лизинговых операторов. Предварительно определено, что в салоне будет размещено 180—190 кресел, то есть они предназначены для перевозки пассажиров.

— Предварительно определено, что в салоне будет размещено по 180-190 кресел, — рассказывает Борис Найшулер. — Срок сдачи обоих самолетов — 2024 год. У них разная комплектация, поэтому разное количество пассажирских мест.

Главная сложность — в замещении зарубежных систем аэронавигации. И хотя Ту-214 почти на 90 процентов состоит из отечественных компонентов, проблемные узлы все-таки есть. «В настоящее время определены более 60 позиций, которые необходимо заместить», — отметил собеседник «Реального времени».



Стоимость гражданских серийных самолетов не раскрывается, но источники дают понять, что вряд ли они будет дешевле зарубежных аналогов. Как известно, близким конкурентом Ту-214 считается Boeing 757-200, который, несмотря на возраст, используется во многих авиакомпаниях мира на маршрутах протяженностью от 3 тысяч до 7 тысяч км.



— Могу сказать, что во время эксплуатации самолетов Ту-214 в «Трансаэро» в начале нулевых налет часов составлял 434 часа в месяц. Это на уровне Boeing и Airbus. Хотя топливная эффективность наших двигателей чуть пониже, чем у иностранных лайнеров, но это не является критичным, — отметили собеседники «Реального времени».

По словам представителей ПАО «Туполев», Ту-214 будет совершенствоваться. Сейчас рассматривается вопрос о переходе на экипаж из двух человек вместо нынешнего состава от трех до пяти пилотов. В этом самолет догонит МС-21, который изначально был создан на экипаж из двух человек.