Фотомарафон «100-летие ТАССР»: девочка-«снежинка» на елке для детей сотрудников Казанского авиазавода, 1950-е

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Фото: кадр из кинохроники, снятой в середине 1950-х годов на Казанском авиационном заводе

КАЗ им. С.П. Горбунова — филиал ПАО «Туполев» предоставил для нашего проекта уникальную кинохронику середины прошлого века, оцифрованную с бобины. На ней — кадры заводской елки, которую устроили для детей сотрудников предприятия.

В 1950-е годы Новый год старались праздновать во всех организациях города. Особое внимание уделялось, конечно, детям. Для них устраивали нарядные елки, профсоюзы на предприятиях проводили утренники для детей сотрудников. Конечно, страна начинала праздновать не так рано, как сейчас: диковинки вроде мандаринов появлялись на полках магазинов в лучшем случае в середине декабря, а подарки для детей были немудрящие: простые игрушки и сладости.

В нашем распоряжении оказались уникальные кадры кинохроники, снятые на Казанском авиационном заводе: на них запечатлен веселый праздник, елка для детей заводчан. Прекрасная Снегурочка, внушительный Дед Мороз с волшебным посохом, хоровод, карнавальные костюмы — и трогательные лица малышей.

Богатая программа (с поправкой на социалистическую действительность) была подготовлена на новогодние каникулы для казанских школьников в 1953 году. Вот что писала газета «Советская Татария» 1 января 1953-го:

«Много увлекательного и интересного ждет школьников в зимние каникулы. Во Дворце пионеров они встретятся с делегатами XIX съезда Коммунистической партии Советского Союза депутатами Верховных Советов СССР, РСФСР и ТАССР, заслуженными учителями, артистами, Героями Социалистического Труда, лауреатами Сталинской премии, новаторами производства.

На утренниках ребята посмотрят новые постановки кукольного театра — «Дед Мороз» и «Петушок — золотой гребешок», выступления артистов Татгосфилармонии. Республиканская детская туристская станция в дни зимних каникул организует для школьников интересные походы и увлекательные экскурсии.

Члены исторического кружка посетят Свияжск, где осмотрят исторические памятники, встретятся со школьниками этого города. Юные географы совершат экскурсию в сельхозартель «Авангард» Юдинского района. Здесь они ознакомятся с историей колхоза, процессами артельного труда, передовиками колхозной деревни, выступят с концертом художественной самодеятельности. Члены литературного кружка выедут в Печищи по сбору устного фольклора. Для учащихся казанских школ организуются экскурсии на предприятия города».



Людмила Губаева