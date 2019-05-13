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Путин на Казанском авиазаводе осмотрел модернизированные самолеты и новый вертолет Ми-38Т

16:26, 13.05.2019 2
Путин на Казанском авиазаводе осмотрел модернизированные самолеты и новый вертолет Ми-38Т
Фото: realnoevremya.ru / Юлия Косолапкина

Президент России Владимир Путин в рамках посещения Казанского авиационного завода имени С.П. Горбунова ознакомился с модернизированными самолетами Ту-160, Ту-95МС, Ту-22, а также осмотрел вертолет Ми-38Т.

Глава государства поднялся на борт и ознакомился с характеристиками нового Ми-38Т, предназначенного для Воздушно-десантных войск.

Также Путину представили модификации вертолета «Ансат» и самолет Ту-214, передает «Интерфакс».

Напомним, что сегодня Владимир Путин прилетел в Казань. Целью его визита является посещение Казанского авиазавода в рамках серии консультаций по вопросам армейского строительства и работы военно-промышленного комплекса.

ОбществоВласть Татарстан
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комментарии 2

комментарии

  • Анонимно 16:58
    Как сказал Путин: - "Куда же без татар???"....
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  • Анонимно 17:17
    На этот раз ничего не рухнуло.
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