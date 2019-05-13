Путин на Казанском авиазаводе осмотрел модернизированные самолеты и новый вертолет Ми-38Т

Президент России Владимир Путин в рамках посещения Казанского авиационного завода имени С.П. Горбунова ознакомился с модернизированными самолетами Ту-160, Ту-95МС, Ту-22, а также осмотрел вертолет Ми-38Т.

Глава государства поднялся на борт и ознакомился с характеристиками нового Ми-38Т, предназначенного для Воздушно-десантных войск.

Также Путину представили модификации вертолета «Ансат» и самолет Ту-214, передает «Интерфакс».



Напомним, что сегодня Владимир Путин прилетел в Казань. Целью его визита является посещение Казанского авиазавода в рамках серии консультаций по вопросам армейского строительства и работы военно-промышленного комплекса.

