В Сети появилось видео полета двух казанских бомбардировщиков Ту-22М3 над Черным морем

Телеканал «Звезда» опубликовал видео полета двух бомбардировщиков Ту-22М3, произведенных на Казанском авиационном заводе, над нейтральными водами акватории Черного моря.

Как сообщает «РИА Новости» со ссылкой на Минобороны, экипажи преодолели около 4,5 тыс. километров и суммарно находились в воздухе более 5 часов.

Ранее было опубликовано видео первого полета модернизированного бомбардировщика Ту-22М3М производства Казанского авиационного завода. Полет проходил на высоте 1,5 тыс. м и длился 37 минут.