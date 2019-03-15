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В Сети появилось видео полета двух казанских бомбардировщиков Ту-22М3 над Черным морем

08:06, 15.03.2019 1
В Сети появилось видео полета двух казанских бомбардировщиков Ту-22М3 над Черным морем
Фото: mil.ru

Телеканал «Звезда» опубликовал видео полета двух бомбардировщиков Ту-22М3, произведенных на Казанском авиационном заводе, над нейтральными водами акватории Черного моря.

Как сообщает «РИА Новости» со ссылкой на Минобороны, экипажи преодолели около 4,5 тыс. километров и суммарно находились в воздухе более 5 часов.

Ранее было опубликовано видео первого полета модернизированного бомбардировщика Ту-22М3М производства Казанского авиационного завода. Полет проходил на высоте 1,5 тыс. м и длился 37 минут.

ПромышленностьОПК Татарстан
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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 15 марта
    Может всё таки они не казанские,а российские.
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