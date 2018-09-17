СМИ опубликовали видео о Ту-22М3М в Казани и полете Ту-160 на Чукотку

Телеканал Вооруженных сил России «Звезда» показал процесс подготовки к вылету дальнего сверхзвукового ракетоносца Ту-22М3М на Казанском авиационном заводе (КАЗ) имени С.П. Горбунова.

По словам ведущего программы «Военная приемка», ранее этот самолет не разрешали снимать.

Кроме того, в сюжете шла речь о полете на Чукотку межконтинентального ракетоносца Ту-160 «Белый лебедь», который собирают в Казани.

На видео была продемонстрирована дозаправка бомбардировщика в воздухе.

Напомним, что 16 августа на территории авиационного завода имени С.П. Горбунова презентовали новый бомбардировщик-ракетоносец Ту-22М3М. Первый полет самолета состоится в сентябре, потом его передадут на испытания.