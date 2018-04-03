Минобороны РФ получило от Казанского авиационного завода очередной ракетоносец Ту-22М3

Казанский авиационный завод им. Горбунова передал в эксплуатацию Министерству обороны России очередной бомбардировщик-ракетоносец Ту-22М3.

Как сообщает пресс-служба компании, самолет прошел через весь спектр наземных и летных испытаний на площадке КАЗ после его ремонта и доработки. На данный момент бомбардировщик уже улетел к месту базирования.

Сегодня также стало известно, что Минобороны РФ получило первый самолет Ту-214ПУ-СБУС, построенный на КАЗ.