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Минобороны РФ получило от Казанского авиационного завода очередной ракетоносец Ту-22М3

13:58, 03.04.2018
Минобороны РФ получило от Казанского авиационного завода очередной ракетоносец Ту-22М3
Фото: mil.ru

Казанский авиационный завод им. Горбунова передал в эксплуатацию Министерству обороны России очередной бомбардировщик-ракетоносец Ту-22М3.

Как сообщает пресс-служба компании, самолет прошел через весь спектр наземных и летных испытаний на площадке КАЗ после его ремонта и доработки. На данный момент бомбардировщик уже улетел к месту базирования.

Сегодня также стало известно, что Минобороны РФ получило первый самолет Ту-214ПУ-СБУС, построенный на КАЗ.

ПромышленностьОПК
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