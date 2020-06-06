Фотомарафон «100-летие ТАССР»: каменщики на строительстве дома в Авиастроительном районе, 1980-е

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К началу 1970-х годов большая часть района, прилегающего к авиастроительному заводу (ныне это Авиастроительный район) представляла собой частный сектор, деревянные постройки барачного типа и небольшие островки кирпичных новостроек. Жили здесь преимущественно сотрудники завода.

На заводе платили достойную зарплату. Но, как в воздухе, завод нуждался в новом жилье для своих рабочих, иначе был риск того, что в отсутствие нормальных условий жизни они уедут отсюда.

Маляры на строительстве дома в Авиастроительном районе, 1980-е

В 1974 году при заводе по инициативе директора, Виталия Егоровича Копылова, был основан домостроительный комбинат. Дома строились с 1974 пр 1993 годы. Так вырос костяк того, что мы знаем как современный Авиастрой. Были построены жилые дома общей площадью 360 тысяч квадратов, учебно-курсовой комбинат, комплекс ПТУ, профилакторий, детские садики, школы, пионерлагерь, для заводчан устроили базу отдыха. Построил завод и поликлинику на Ленинградской улице (сейчас часть этой улицы носит имя Копылова).

Место для заводских домов Копылов выбирал лично — нужно было, чтобы люди жили недалеко от работы, чтобы подходы и подъезды к дому были удобными, чтобы двор был уютным. Он предусматривал мельчайшие детали, как будто бы сам собирался жить в этих домах. Он требовал увеличить потолки, сделать кухни просторнее, добился создания новой планировки. Теорию и практику строительства прекрасно знал, так что требования Копылова всегда были обоснованными.

Дома, построенные при Копылове, 1980-е годы

Решения Копылова приходилось реализовывать подрядчикам, и больше всех досталось Гипронииавиапрому. Дома типового проекта должны были строиться из типовых блоков, но «по заказу» директора проект пришлось перекраивать — и перекроили! Рассказывали, что Виталий Егорович каждое утро, перед тем, как приехать на завод, объезжал новостройки своего ДСК — это дисциплинировало рабочих.



На открытии памятника Дементьеву, 1978 год

А вслед за жильем он требовал строить детские сады. Копылов был одним из первых руководителей в республике, кто поставил задачу — очереди в садики быть не должно! За двадцать лет его руководства в Авиастрое построили 25 детских садов. Он одним из первых стал осваивать комплексное медицинское обслуживание: от цеховых медпунктов перешел к заводским поликлинике, больнице и профилакторию. А для отдыха заводчан была оборудована загородная база отдыха «Бережок», на которой Копылов организовал один из лучших пляжей — велел намыть золотистый песок.

Открытие стадиона «Рубин» после реконструкции, 19 сентября 1982 года

К началу 1980-х открыли отреставрированный стадион Рубина, в конце 1970-х — памятник Дементьеву. Виталий Егорович Копылов оставил после себя славу не только талантливого руководителя одного из мощнейших предприятий советской эпохи, но и строителя города. Это он сделал Авиастроительный район современным и пригодным для жизни, заботясь о простых заводчанах.

Подготовила Людмила Губаева