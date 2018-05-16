Самолет Ту-160 производства КАЗ вооружат крылатыми ракетами большой дальности

Самолет Ту-160 производства Казанского авиационного завода им. Горбунова, оснастят новейшими крылатыми ракетами большой дальности Х-101 и Х-102. Об этом на совещании с руководством Минобороны РФ заявил президент России Владимир Путин.

«В течение года авиационную составляющую «ядерной триады» пополнят модернизированные ракетоносцы Ту-95МС и Ту-160, которые будут вооружены современными крылатыми ракетами большой дальности Х-101 и Х-102», — цитирует его пресс-служба Кремля.

Ранее эксперт сообщил, что Ту-160 технически устарел уже к 2000 году. В конце января КАЗ подписал контракт с Минобороны на 10 Ту-160М по 15 млрд рублей.