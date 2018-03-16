Хозяйка раздавленного авто: «Буду подавать на Казанский авиазавод в суд»

На предприятии, производящем ракетоносцы Ту-160, создана специальная комиссия для проверки обрушения фронтона здания

Фото: Юлия Косолапкина

ЧП произошло сегодня на Казанском авиационном заводе (КАЗ) — у административного здания предприятия рухнула часть стены. Обломками раздавило автомобиль директора предприятия Николая Савицких. Пострадала машина еще одной сотрудницы производства, хозяйка автомобиля намерена судиться с работодателем за компенсацию. «Реальное время» восстановило хронологию событий.

«Отлучилась только на 15 минут»

Груду кирпичей обнаружила Ольга Тарасова (фамилия изменена) на месте парковки своего автомобиля у здания управления Казанского авиационного завода. Случись все на несколько минут раньше, пострадать могла и сама женщина.

— Меня не было буквально минут 15, возвращаюсь и вижу эту картину, была, конечно, в шоке. Как это произошло, не видела. Все это такая неожиданность, — с волнением рассказала Ольга. Женщина сама работает на этом заводе, переживает, что машину уже не восстановить.

ЧП произошло около 11.20, неожиданно обвалился фронтон здания. Если машина Ольги хоть и сильно пострадала, но не полностью, то автомобиль директора КАЗа Николая Савицких Toyota Land Cruiser буквально раздавило.

Сообщения о происшествии стали приходить в 12 часов. Здание тут же оцепила полиция. На месте работали сотрудники МЧС РТ. По чистой случайности никто не погиб. Ольга рассказала, что сейчас находится на больничном, приехала сюда, чтобы только занести справку с предыдущего места работы. Daewoo Matiz оставила у входа в левое крыльцо, а сама пошла с документом через дорогу. Ольга призналась, что если нужно быстро зайти, то машину нередко все оставляли здесь. Также поступила и она в этот раз. Женщина с грустью призналась, что может рассчитывать на компенсацию только по ОСАГО, которая вряд ли полностью покроет ущерб.



Если поначалу полицейские отвечали, что здание полностью оцепили и всех вывели, то спустя время стало понятно, что это не так

— Меня сначала собирались вообще оштрафовать за то, что я припарковалась в неположенном месте. Это вообще другой вопрос. Я готова заплатить, но кто мне компенсирует ущерб? Сказали, что могу обращаться в суд. Конечно, попробую, будем судиться с заводом, — рассказала Ольга после составления заявления, которое передали сотрудникам полиции.

С машины директора сняли номера

Владелец другой пострадавшей машины, которая якобы принадлежала директору КАЗ им. Горбунова Николаю Савицких, не показывался на месте происшествия. Спустя некоторое время к автомобилю подошел мужчина и снял номера. На вопрос, когда же выйдет сам Николай Владимирович, ответил настороженно: «А вы кто? Зачем вам это надо?» После он с кем-то долго общался по телефону. Среди немногочисленных сотрудников предприятия были разговоры, что Николай Савицких читал доклад, когда произошло обрушение.

Если поначалу полицейские отвечали, что здание полностью оцепили и всех вывели, то спустя время стало понятно, что это не так. В правом, непострадавшем, крыле беспрерывно работал отдел кадров, в который, даже минуя преграждающую ленту, входили люди. Кто-то из сотрудников выглядывал из окон. А в учебном корпусе авиационного техникума напротив вообще ничего не слышали.

Левый вход оказался полностью завален кирпичами, крыльцо над ним снесло. На фасаде здания была заметна трещина, тем не менее сотрудники МЧС РТ между собой обсуждали, что «все, что могло упасть, уже упало». Позже в ведомстве подтвердили, что сообщение о частичном обрушении поступило около 11.45.

— Причина происшествия устанавливается. Площадь завалов — 20 квадратных метров, — комментируют в пресс-службе.

Скорее всего, речь идет о ненадлежащем текущем содержании здания, считает Игорь Нестеренко



Официально возраст здания на месте никто назвать не смог. Кто-то шутил, что лет сто, не меньше, другие сообщали, что трехэтажный дом уже разменял седьмой десяток.

Экс-замминистра культуры РТ Игорь Нестеренко считает, что здание частично обвалилось из-за плохого обслуживания.

— Такое обрушение бывает при рытье котлованов поблизости, при обильных снегопадах, хотя сегодня это не тот случай. Скорее всего, речь идет о ненадлежащем текущем содержании здания. Специалистам нужно изучить, когда и какой был ремонт, точную причину смогут назвать только они, — уверен Игорь Нестеренко.

Реконструкция в 2019 году

В пресс-службе предприятия сообщили, что объекту на Дементьева, 1а больше 80 лет.

— Здание заводоуправления было построено в 1937 году. В рамках модернизации предприятия планируется и реконструкция заводоуправления, которое к концу 2019 года будет представлять современный инженерно-технический комплекс, — сообщили на Казанском авиазаводе им. Горбунова.

В январе этого года предприятие представило руководству страны модернизированный сверхзвуковой стратегический ракетоносец Ту-160М. Фото Максима Платонова

Уже создана комиссия, которая установит причины частичного обрушения заводоуправления.

Напомним, что в январе этого года предприятие посетили президент России Владимир Путин и министр обороны РФ Сергею Шойгу, которым представили модернизированный на Казанском авиационном заводе сверхзвуковой стратегический ракетоносец Ту-160М.