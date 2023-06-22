Казанский авиазавод получит 41,8 млрд рублей из ФНБ по решению Владимира Путина

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Казанский авиационный завод имени С.П. Горбунова (филиал ПАО «Туполев») получит по решению президента России Владимира Путина 41,8 млрд из Фонда национального благосостояния. Об этом, посещая предприятие, сообщил премьер-министр страны Михаил Мишустин.

— Мы не просто строим самолеты, а выстраиваем полный цикл, — обратил внимание глава российского правительства.

Управляющий директор ПАО «Туполев» Вадим Королев сообщил, что Казанский авиационный завод имени С.П. Горбунова (филиал ПАО «Туполев») намерен провести модернизацию производства общей стоимостью около 23 млрд рублей. По плану предстоит строительство нескольких новых цехов и логистического центра.



Вторая очередь модернизации необходима для увеличения производства Ту-214. В результате Казанский авиазавод должен выйти на ежегодный выпуск 20 самолетов год начиная с 2027 года. Общая программа модернизации составляет 83 млрд. Заводу потребуется две тысячи новых работников.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Сегодня на Казанском авиационном заводе побывал премьер-министр России Михаил Мишустин. На предприятии ему рассказали о процессе сборки Ту-160 и продемонстрировали пункт по сварке узла поворота.

Также на Казанском авиационном заводе Михаил Мишустин посетил строящийся цех агрегатно-сборочного производства Ту-214. Раис Татарстана Рустам Минниханов доложил премьер-министру, что работа находится под его личным особым контролем.

Казанский авиационный завод им. С.П. Горбунова — филиал ПАО «Туполев» — крупнейшее предприятие авиастроительного комплекса в России. Оно берет свое начало в 1927 году. С 2009 года завод входит в состав «Объединенной авиастроительной корпорации».



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Луиза Игнатьева