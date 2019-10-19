Фотомарафон «100-летие ТАССР»: Николай, Клавдия и Боря Ельцины в Казани, около 1934 года

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В 1932 году в Казани заложили авиационный завод №124. Он получил имя Серго Орджоникидзе. Здесь, на строительстве, работал отец Бориса Николаевича Ельцина — Николай Игнатьевич. Отсюда за «антисоветчину» его забирали в исправительные трудовые лагеря, а маленький Боря с матерью два года жил у приютившей их женщины в Казани — товарки по несчастью. Ее муж отправился в лагерь вместе с Ельциным.

Строительную площадку казанского авиационного завода заложили в Караваево, внутри строившегося Казмашстроя. Предполагалось, что здесь разместится целый авиационный комбинат: кроме собственно производства самолетов, в Караваево построили еще и машиностроительный завод (сейчас это КМПО). В 1934 году авиазавод назвали «Завод №124 имени Орджоникидзе Серго».

Общий вид строящихся цехов Казанского авиазавода, 1932. Фото из фондов Государственного архива РТ

Стройка была объявлена ударной, в 1932 году здесь был с визитом Михаил Иванович Калинин, заявивший, что завод нужен, «как воздух, как хлеб, как вода». Маленькая и тихая деревушка Караваево под Казанью превратилась в площадку большой стройки. Здесь впоследствии вырос огромный микрорайон — слово «авиастрой» стало еще и топонимом. Чем-то пришлось пожертвовать: например, церковь во имя Смоленской иконы Божией матери в 1932 году перестроили под столовую с пропускной способностью 2 тысячи человек в сутки.

Перестройка церкви в Караваево под столовую. 1932 год

В 1932 году в Караваево жили и работали около 20 тысяч человек, в том числе отец и дядя первого президента России — Николай и Андриан Ельцины. Здесь они были плотниками, Николай Игнатьевич — бригадиром, Андриан — звеньевым. Жил Николай с женой Клавдией и маленьким сыном Борей в барачном поселке. Жили тяжело, не хватало ни денег, ни еды.

В апреле 1934 года Николай и Андриан были арестованы за то, что «проводили систематически антисоветскую агитацию среди рабочих, ставя своей целью разложение рабочего класса и внедрение недовольства существующим правопорядком. Используя имеющиеся трудности в питании и снабжении, пытались создать нездоровые настроения, распространяя при этом провокационные слухи о войне и скорой гибели Советской власти. Вели агитацию против займа, активно выступали против помощи австрийским рабочим».

23 мая 1934 года братья Ельцины были осуждены тройкой ПП ОГПУ по Татарской АССР и приговорены к трем годам исправительно-трудового лагеря. Клавдию с трехлетним Борей выселили из барака, их приютила Елизавета Ивановна Петрова, муж которой отправился в лагерь вместе с Ельциными. До сентября 1936 года они жили вместе в доме №32 на Шестой Союзной улице, а потом досрочно освободили Николая Игнатьевича. В 1937 году у них родился второй сын Миша. В том же году Ельцины вернулись на Урал, в Березники.

Рабочие на строительстве. 1932 год

А завод продолжал строиться: в 1934—1936 гг. тут изготавливали спортивно-тренировочный самолет КАИ-1 (два мотора, пять мест), в 1939 году — крупнейший на то время самолет в мире АНТ-20бис, бомбардировщики, в том числе тяжелый скоростной Пе-8, в 1940 году у американской фирмы «Дуглас» купили лицензию на пассажирский самолет ЛИ-2.



В ноябре 1941 года, с началом Великой Отечественной войны, на территорию казанского предприятия был эвакуирован завод из Москвы. 26 декабря 1941 года приказом Наркомата авиапромышленности Московский авиазавод №22 и Казанский авиазавод №124 объединили. Предприятие получило название «Казанский авиационный завод №22 им. С.П. Горбунова».



Людмила Губаева