Казанский авиационный завод потребовал с «Камгэсэнергостроя» более 11 млн рублей
Казанский авиационный завод им. С.П. Горбунова, входящий в ПАО «Туполев», подал в Арбитражный суд РТ иск к ПАО «Камгэсэнергострой» из Набережных Челнов.
Сумма требований составляет чуть более 11 млн рублей, следует из картотеки арбитражных дел. Суть иска неизвестна, так как он еще не принят к производству.
Напомним, ранее в отношении компании «Камгэсэнергострой» была введена процедура наблюдения.Общество Татарстан
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