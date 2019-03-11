Казанский авиационный завод потребовал с «Камгэсэнергостроя» более 11 млн рублей

Фото: Максим Платонов

Казанский авиационный завод им. С.П. Горбунова, входящий в ПАО «Туполев», подал в Арбитражный суд РТ иск к ПАО «Камгэсэнергострой» из Набережных Челнов.

Сумма требований составляет чуть более 11 млн рублей, следует из картотеки арбитражных дел. Суть иска неизвестна, так как он еще не принят к производству.

Напомним, ранее в отношении компании «Камгэсэнергострой» была введена процедура наблюдения.