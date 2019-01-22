Полеты казанских бомбардировщиков Ту-22М3 запретили — СМИ

Полеты бомбардировщиков Ту-22М3 запретили до выяснения причин авиакатастрофы в Мурманской области.

«На данный момент полеты всех Ту-22М3 запрещены, пока не будут установлены причины сегодняшней авиакатастрофы», — сообщил источник в силовых структурах, его слова приводит ТАСС.

Ранее в Мурманской области при посадке разбился бомбардировщик Ту-22М3. В результате крушения самолет разрушился, три члена экипажа погибли. В Минобороны сообщили, что авария произошла из-за попадания бомбардировщика в снежный заряд.

Отметим, что бомбардировщик Ту-22М3 производит Казанский авиационный завод им. Горбунова.