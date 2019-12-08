Фотомарафон «100-летие ТАССР»: обучение на авиастроительном заводе №22, 1940-е годы

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После того, как война закончилась, производство на авиастроительном заводе изменилось: новое время принесло новые вызовы.

В сентябре 1945 года за образцовое выполнение правительственных заданий заводу на вечное хранение было передано переходящее Красное знамя ГКО СССР и вручен орден Красного Знамени.

После войны разработка на месте не стояла: в конце 1945 года на заводе начали осваивать сборку дальнего тяжелого бомбардировщика Ту-4, который сильно опережал своих предшественников и по тактическим, и по конструктивным характеристикам. Вообще, начиная с 1945 года казанский авиационный завод был флагманом отрасли в СССР и прослужил в этом качестве до самого распада страны. Началось производство с того, что осенью 1945 года в Казань привезли детали американского самолета Б-29 и попросту попытались его клонировать (разумеется, с элементами усовершенствования). С этого и началась коренная перестройка советской авиапромышленности. Попутно техническую революцию пришлось совершать и в смежных отраслях — кабельной, резиновой, химпроме и цветной металлургии. Проект курировал лично Лаврентий Берия, поэтому недостатка в деталях и материалах завод не испытывал.



Всего за несколько послевоенных лет завод в корне перестроили: достроили еще три новых цеха, переоборудовали 13 старых, запустили новые поточные линии. На производстве появились новые агрегаты, оснастка, шаблоны, были введены новые технологические процессы (многослойная дуговая сварка цилиндров шасси, хонингование, бронзовое литье).

В 1947 году Ту-4 начали выпускать на потоке, и казанский завод стал головным предприятием по производству этого типа самолетов. Три серийных Ту-4 и его пассажирский вариант Ту-70 3 августа 1947 года поучаствовали в параде самолетов в Тушино.

На обучении на авиационном заводе №22 в Казани, 1940-е годы. Фото из личных архивов сотрудников

Ту-4 прекратили выпускать в 1952 году, после того как было собрано 655 таких машин. Завод перешел на реактивный дальний бомбардировщик-ракетоносец Ту-16. Здесь выпускали и крупнейший сверхзвуковой самолет в истории военной авиации — Ту-160. Благодаря новым проектам завод перевели на новую технологическую базу и сделали одним из крупнейших предприятий оборонной отрасли.

Кроме самолетов после войны завод занимался также и производством гражданской продукции — в отдельном цехе ширпотреба.



Людмила Губаева