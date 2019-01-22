Крушение казанского бомбардировщика: Ту-22М3 ремонтировали в Калининграде, а не в Казани

Специальная комиссия Минобороны и «Ростеха» расследует причины авиакатастрофы под Мурманском

Казанский стратегический бомбардировщик Ту-22М3 из советского задела потерпел катастрофу при посадке на военной авиабазе «Оленья» в Мурманской области. По предварительной информации, в результате погибли три члена экипажа. Точные причины аварии устанавливаются, но, как сообщили в «Туполеве», этот самолет был выпущен КАПО еще в 1986 году, в последний раз проходил капитальный ремонт в калининградском АО «150 Авиационный ремонтный завод» в 2012 году, входящем в холдинг «Вертолеты России». Источники в авиаотрасли отмечают, что Ту-22М и так считался самым аварийным самолетом, но не исключают, что тендер был выигран непрофильным заводом по принципу наименьшей стоимости.

ЧП на военной авиабазе в Оленегорске

Известие о крушении бомбардировщика Ту-22М3 в считанные минуты распространили ведущие информационные агентства. Как сообщило ТАСС со ссылкой на источники в силовых структурах, самолет потерпел аварию при заходе на посадку на аэродроме полка дальней авиации в Оленегорске, который находится в 100 км от Мурманска. Здесь дислоцируется военная авиабаза российской дальней авиации на Кольском полуострове. ЧП случилось около 13.40 мск. Как сообщило позднее Минобороны, бомбардировщик совершил жесткую посадку, а не разбился, как передавалось в самых первых сообщениях.

По предварительной информации, посадка Ту-22М3 осуществлялась без боекомплекта, что может указывать на совершение экипажем учебно-тренировочного полета, а не боевого вылета. Обычно стратегические бомбардировщики Ту-22М3 оснащаются вооружением. Час назад Минобороны РФ назвало причины ЧП. «Авария произошла при попадании бомбардировщика в снежный заряд при выполнении планового полета», — отмечается в сообщении военного ведомства. Здесь подтвердили, что «совершивший жесткую посадку самолет был без боекомплекта».

Погибли три члена экипажа

Самолет Ту-22М3 пилотировался экипажем из четырех человек, отмечается в информагентствах. По предварительным данным, после развития нештатной ситуации выжили двое — командир экипажа и штурман. Минобороны РФ сообщило, что они пострадали, а двое погибли при заходе на посадку (позднее появилась информация о третьем погибшем). Речь идет о помощнике командира экипажа воздушного судна и операторе. Изначально о судьбе этих двух членов экипажа ходили противоречивые данные. Некоторые агентства передали, что точных сведений о помощнике командира экипажа воздушного судна (бомбардировщика ВКС РФ) и оператора на данный момент нет. Все члены экипажа проходили военную службу на аэродроме базы «Оленья». Для расследования причин ЧП создана специальная комиссия с участием представителей Минобороны РФ и «Объединенной авиастроительной корпорации», входящей в «Ростех».

Ту22М3 — сверхзвуковой ракетоносец-бомбардировщик, который исторически выпускается на Казанском авиационном заводе им. Горбунова. Как сообщила пресс-служба ПАО «Туполев», этот самолет был произведен в Казани в 1986 году, но последний капитальный ремонт проходил семь лет назад — в 2012 году. Причем его выполняли не в Казани, как можно было бы предположить, а в Калининграде. «Капитальный ремонт проходил на АО «150 Авиационный ремонтный завод» в 2012 году», — указали в пресс-службе. Специалисты компании-разработчика и производителя Ту-22М примут участие в работе комиссии по расследованию причин авиакатастрофы.

Калининградский авиазавод подменил КАПО

Калининградский авиаремонтный завод входил в холдинг «Вертолеты России», между ним и ОАК существовала определенная конкуренция за ремонтные контракты, отмечают источники в отрасли. Они не исключают, что тендер был выигран на госзакупках непрофильным заводом по принципу наименьшей стоимости. Стоимость работ оценивается в несколько миллиардов рублей.

Эксперты не раз отмечали, что Ту-22М является самым аварийным самолетом, поскольку с начала его эксплуатации разбилось около 20% от всего авиапарка. Он участвовал в военных операциях в Ливии. Но в последний раз авария с ним случилась в 1992 году, то есть больше 25 лет назад. Сейчас казанский авиазавод продолжает модернизацию Ту-22М3М. 28 декабря на аэродроме КАЗ им. С.П. Горбунова — филиала ПАО «Туполев» состоялся первый полет глубоко модернизированного ракетоносца-бомбардировщика Ту-22М3М.

ПАО «Туполев» выражает соболезнования родным и близким погибших.