Скандалы недели: ЧП с Ту-22М3, спор кондитеров о «коровках» и иск Госжилфонда к ПСО «Казань»

Чем запомнились татарстанцам уходящие 7 дней

На этой неделе выяснилось, что инвестором строительства гостиницы рядом с выставочным комплексом Kazan Expo станет миллиардер из Камчатского края Игорь Евтушок. Также стало известно, что «Роскосмос» расторгнет контракт с ПСО «Казань». Кроме того, во вторник при посадке на военной авиабазе «Оленья» в Мурманской области потерпел катастрофу бомбардировщик Ту-22М3, сделанный на казанском авиазаводе. Об этих и других событиях уходящей недели — в материале «Реального времени».

Итоги туротрасли Татарстана за 2018 год и инвестор гостиницы рядом с Kazan Expo

В начале уходящей неделе на итоговой коллегии Госкомитета РТ по туризму рассказали, что туристическая отрасль республики заработала за год небывалые 28,3 млрд рублей и установила рекорд по приему гостей — 3,4 млн туристов. Вместе с тем упали объемы посещаемости в Великом Болгаре. На ситуацию в сфере туризма в Татарстане повлияли подготовка к ЧМ по футболу, Red Bull Air Race и ралли «Шелковый путь». Затраты на нее в регионе выросли со 160,8 млн рублей в 2017 году до 173,5 млн рублей в 2018-м. Подробности — в репортаже «Реального времени».

На уходящей неделе также стало известно, что туротрасль Татарстана прирастет новыми гостиничными местами: миллиардер из Камчатского края Игорь Евтушок готов вложить 2 млрд рублей в строительство гостиницы рядом с выставочным комплексом Kazan Expo. У компании Евтушка есть две гостиницы в Санкт-Петербурге, еще одна готовится к сдаче в этом году. Видимо после этого сколотивший состояние на рыболовстве бизнесмен начнет осваивать Казань. Подробности — в материале «Реального времени».



Реалии малого и среднего бизнеса в России

На уходящей неделе аналитическая служба «Реального времени» исследовала «бизнес-некролог» 2018 года в Татарстане и выяснила, что «Татнефть» ликвидировала компанию-«прокладку» в системе реализации, усилив ТД «Кама», казанская «дочка» группы DNS с полуторамиллиардной прибылью вошла в состав всероссийской ретейл-«матери» с прибылью в 15 раз меньшей, а челнинская транспортная компания вызвала своим банкротством подозрения местных налоговиков.

«Татнефть» ликвидировала компанию-«прокладку» в системе реализации, усилив ТД «Кама»



Всего в прошлом году в Татарстане закрылось в четыре раза больше предприятий, чем годом ранее, — а именно 10,5 тысячи. Причина масштабного сокращения юрлиц не только в новых «чистках» налоговиков (под их бульдозер попали фирмы-однодневки): более 8,5 тыс. компаний РТ закрылись сами или в силу отсутствия операционной деятельности в 2017 году. Подробности — в материале «Реального времени».

Проблемы малого бизнеса в своей колонке рассмотрел и экономист и предприниматель Тахир Давлетшин. Он проанализировал направления государственного содействия МСП, не обойдя стороной и татарстанскую специфику.



Между тем в Удмуртии обеспечением роста количества субъектов малого и среднего предпринимательства займутся муниципалитеты. Власти республики считают, что запущенный проект «Территория бизнеса — территория жизни» позволит увеличить число предпринимателей за год на 10% в районах и на 5% — в городах. За 2018 год их количество незначительно, но уменьшилось. При этом благоприятный климат для бизнеса во многом зависит от федеральной политики.

В проекте «Территория бизнеса — территория жизни» участвуют главы городов и районов, муниципальные образования поделены на семь кластеров. Накануне они представили главе Удмуртии Александру Бречалову дорожные карты развития муниципальных образований на период до конца 2021 года. Подробности — в материале «Реального времени».

В Удмуртии Александру Бречалову представили дорожные карты развития муниципальных образований на период до конца 2021 года. Фото udmurt.ru



Хищения средств по госконтракту КНИТУ-КАИ и экономия на госзакупках

На этой неделе получил развитие скандал с КНИТУ-КАИ: до 1 марта продлил Верховный суд РТ меру пресечения экс-директору ООО «Нур-Тех» Марату Галееву — фигуранту уголовного дела, подозреваемому в причастности к хищению средств по госконтракту КНИТУ-КАИ на 95 млн рублей. Напомним, что Марат Галеев был задержан в феврале прошлого года, и на днях истекал «стандартный» срок содержания под стражей. Суд счел, что случай с Галеевым — исключительный и основания для продления содержания его под стражей имеются, несмотря на доводы защиты, указывавшей на отличные характеристики, слабое здоровье подозреваемого, его матери и супруги, а также на необходимость содержания и воспитания его малолетних детей. Подробности — в материале «Реального времени».

Мнимая экономия при государственных закупках в виде 1-процентного или даже 3-процентного снижения стартовой цены по отдельным торгам, похоже, окончательно перестала радовать правительство Татарстана, и его новой идеей фикс стал лозунг «все — за качество» — такие наблюдения сделал корреспондент «Реального времени» на итоговой коллегии Госкомитета РТ по закупкам. Закупочная кампания 2018 года стала самой скромной в денежном выражении. Если в 2015 году, спустя год с момента создания нового бюджетного ведомства, объем государственных закупок в Татарстане составлял внушительную сумму 237,4 млрд рублей, то в 2018 году госзаказчики разместили извещений всего на 131,4 млрд рублей. Среди них на муниципальные заказы пришлось 31,8 млрд рублей. Подробности — в материале «Реального времени».

До 1 марта продлил Верховный суд РТ меру пресечения экс-директору ООО «Нур-Тех» Марату Галееву. Фото Олега Тихонова

Первое задержание по новой статье УК РФ о «нежелательных организациях»

На уходящей неделе в Казани была задержана юрист правозащитного подразделения «Открытой России» Эльза Нисанбекова. Она проходит в качестве свидетеля по делу о «нежелательных организациях». Это первое дело по новой статье 284.1 УК РФ. На этой неделе по той же статье было возбуждено дело в отношении активистки из Ростова-на-Дону Елены Меньшениной. Корреспондент «Реального времени» задался вопросом: есть ли связь между Нисанбековой и Меньшениной, Казанью и Ростовом и почему выбор силовиков пал именно на этих людей, учитывая, что в «Открытой России» несколько десятков активистов. Подробности — в материале «Реального времени».

ЧП с бомбардировщиком Ту-22М3, расторжение контракта «Роскосмоса» с ПСО «Казань» и хищения на КВЗ

Уходящая неделя ознаменовалась рядом новостей из сферы авиации. Во вторник казанский стратегический бомбардировщик Ту-22М3 потерпел катастрофу при посадке на военной авиабазе «Оленья» в Мурманской области. В результате погибли три члена экипажа. Точные причины аварии устанавливаются. Как сообщили корреспондентам «Реального времени» в «Туполеве», этот самолет был выпущен КАПО еще в 1986 году, капитальный ремонт проходил в калининградском АО «150 Авиационный ремонтный завод» в 2012 году, входящем в холдинг «Вертолеты России». Подробности — в материале «Реального времени».

Также на этой неделе подошло к завершению рассмотрение дела о хищении деталей и комплектующих с Казанского вертолетного завода. На скамье подсудимых оказались десять человек, семеро из которых во время совершения краж, с 2013-го по 2016 год, работали на самом предприятии. Преступники воровали в особо крупном размере и продавали третьим лицам заводские изделия. Помимо кражи, их обвиняют в организации преступного сообщества.

Перед тем как задержать преступников, следствие полгода вело за ними фото- и видеонаблюдение и прослушивало телефонные разговоры. Организатором преступного сообщества следствие называет Сергея Токаря. В инкриминируемый период он, по данным Федеральной налоговой службы, официально не был трудоустроен. Подробности — в материале «Реального времени».

«Роскосмос» расторг контракт с ПСО «Казань» на строительство второй очереди космодрома Восточный. Фото kremlin.ru

В среду стало известно, что «Роскосмос» расторг контракт с ПСО «Казань» на строительство второй очереди космодрома Восточный. Вице-премьер РФ Юрий Борисов сослался на «тяжелое финансовое положение» и совместно принятое решение, заметив, что «практически полгода потеряно». При этом, несмотря на уголовные дела, долги подрядчиков и отставание по возведению объектов первой очереди космодрома, стройку не будут замораживать. Такое решение принято, чтобы избежать рассинхронизации в создании ракет «Союз-5ФТК» и «Ангара». Подробности — в материале «Реального времени».



Банкротство Евгении Даутовой и иск Госжилфонда к ПСО «Казань»

Среда ознаменовалась рядом судебных процессов. В частности, Арбитражный суд Татарстана начал рассмотрение дела о личном банкротстве экс-предправления «Спурт Банка» Евгении Даутовой. Более 3,7 млрд рублей требует взыскать с нее Внешэкономбанк, так как в 2014 году она поручилась перед банком по кредиту на строительство завода «КЗСК-Силикон». «КЗСК-Силикон», строительство которого не было завершено, был признан банкротом год назад, но начало распродажи активов затягивается.

Представитель Внешэкономбанка на заседание пришел, от Даутовой же никого не было. Сама экс-предправления «Спурт Банка» находится под домашним арестом с 20 июля 2018 года по уголовному делу, возбужденному против нее после банкротства банка. Ее обвиняют в фальсификации финансовых документов, злоупотреблении полномочиями, присвоении или растрате и незаконной выдаче кредитов на общую сумму более 200 млн рублей. Подробности — в репортаже «Реального времени».

Арбитражный суд Татарстана начал рассмотрение дела о личном банкротстве экс-предправления «Спурт Банка» Евгении Даутовой. Фото Максима Платонова

Еще одно дело, которое теоретически может поставить ПСО «Казань» на грань банкротства, вновь прозвучало на уходящей неделе. В Арбитражном суде РТ на месяц было перенесено рассмотрение миллиардного иска к ПСО «Казань» от Госжилфонда при президенте РТ. Иск был подан в сентябре, однако за 4 месяца суд так и не приступил к рассмотрению дела по существу, а обе стороны процесса отказываются от комментариев по делу, касающемуся обязательств ПСО «Казань» по ЖК «Салават купере».

Из материалов дела видно, что речь идет о займе в 940,4 млн рублей, а также 83,7 млн рублей процентов по нему и 30 млн неустойки. Обычной практикой ГЖФ является оформление в виде займов финансирования строительства объектов. При этом возврат долга предполагается «натурой» — сданными домами. Ранее представители ГЖФ неоднократно подчеркивали, что фонд сам дома не строит, а лишь выступает в роли инвестора, финансируя строительство. Подробности — в материале «Реального времени».

Объединение «Дикси», «Бристоль» и «Красное и Белое», а также рейтинг продуктовых ретейлеров Татарстана

В понедельник алкогольно-продуктовый дискаунтер «Красное и Белое» заявил о слиянии бизнеса с продовольственными сетями «Дикси» и «Бристоль». Первой компанией владеет челябинский предприниматель Сергей Студенников, второй и третьей — российские бизнесмены Игорь Кесаев и Сергей Кациев. В объединенном бизнесе Кесаев и Кациев будут распоряжаться долей в 51%, у Студенникова будет 49%.

«В процессе паритетного объединения активов будут использованы денежные инструменты, которые позволят уравнять активы при объединении», — говорится в совместном заявлении предпринимателей. Бенефициары трех сетей также добавили, что в результате слияния в России появится третий по объемам выручки розничный ретейлер. На три компании приходится более 13 тысяч магазинов. Подробности — в материале «Реальное время».

На этой неделе «Реальное время» опубликовало рейтинг продуктовых ретейлеров Татарстана, составленный на основе достигнутых ими объемов выручки. Один из выводов исследования — региональному рынку все сложнее конкурировать с федеральными сетями.

Алкогольно-продуктовый дискаунтер «Красное и Белое» заявил о слиянии бизнеса с продовольственными сетями «Дикси» и «Бристоль». Фото myslo.ru

Итоги оборота розничной торговли в России за 2018 год пока не подведены, но говорить о положительных тенденциях не приходится, констатирует президент Российской ассоциации экспертов рынка ретейла Андрей Карпов. С 2014 года на рынке наблюдались резкие падения, в 2017-м был небольшой плюс — 1,5-2%, но люди стали меньше зарабатывать: в 2019 году, к сожалению, лучше не будет.

Смог в башкирском городе Сибай

На уходящей неделе башкирский Сибай снова стал поставщиком тревожных новостей. Смог, о котором «Реальное время» писало в декабре, в зауральском городе усилился. Пары диоксида серы (SO2) исходят из расположенного рядом карьера. Местные жители продолжают жаловаться на неприятный запах, першение в горле, кашель, заложенность носа. На ситуацию обратил внимание врио главы Башкортостана Радий Хабиров. А приезжавший на днях в республику глава Крыма Сергей Аксенов обещал принять 500 сибайских детей в санаториях, находящихся на полуострове.

Более того, по сообщению МЧС по РБ, на этой неделе предельно допустимая концентрация токсичных веществ на отдельных улицах города была превышена в 37,6 раза — несмотря на то, что еще перед Новым годом местные чиновники отчитывались о стабилизации экологической ситуации. По предварительным данным, причиной ухудшения обстановки стала безветренная погода. Подробности — в материале «Реального времени».

«Объединенные кондитеры» спорят с Бавлами о «коровке»

На уходящей неделе крупнейший российский кондитерский концерн «Объединенные кондитеры» обратил взор на небольшую компанию в Бавлах, потребовав с ООО «АйПара» компенсацию размером 900 тысяч рублей за использование товарных знаков «Рот Фронт» и «Красный Октябрь». Среди претензий также — выпуск и реализация бавлинцами продукции с «коровкой» в названии. Согласно информации на сайте картотеки арбитражных дел, истцы хотят взыскать с татарстанской компании по 300 тыс. рублей за каждый из трех использованных товарных знаков.

Крупнейший российский кондитерский концерн «Объединенные кондитеры» потребовал компенсации от небольшой компании в Бавлах. Фото roscontrol.com

«Речь идет о товарном знаке «Коровка». У суда по интеллектуальным правам есть обширная практика по аннулированию иных товарных знаков с прибавлением уточняющих элементов, в том числе «Волжская коровка», «Яшкинская коровка» и так далее. У нас достаточно много судебной практики, в том числе она устояла в Верховном суде Российской Федерации», — обратился к суду представитель истцов. Подробности — в репортаже «Реального времени».

Планы компании Haier и корпорации «Технониколь»

Строящийся промышленный «чайна-таун» Haier в Набережных Челнах прирос заводом стиральных машин Candy (Кировская область). Под занавес ушедшего года китайская корпорация Qingdao Haier Co Ltd приобрела за $500 млн итальянскую компанию Candy S.p.A, в результате чего известный вятский завод «Веста», собирающий стиральные машины, может приглушить амбициозность челнинских проектов. Директор по развитию бизнесов Haier в РФ Людмила Романова заявила «Реальному времени», что с запуском в августе этого года завода стиральных машин Haier закрытие аналогичного производства Candy в Кирове «не планируется». Впрочем, как говорят эксперты, не нужно быть светилом экономики, чтобы понимать, что специальный налоговый режим ТОСЭР даст фору любой другой точке производства.

Планами по расширению бизнеса на этой неделе поделился также гендиректор корпорации «Технониколь» Владимир Марков. Он намерен инвестировать более 4 млрд рублей в российское производств, половина этой суммы пойдет при этом на строительство новых площадок. В Татарстане к лету будет наконец введен в эксплуатацию завод по производству монтажных пен, который начали строить полтора года назад.

«Технониколь» планирует инвестировать более 4 млрд рублей в российское производство. Фото tn.ru

Еще два завода по производству водосточных систем и вторичной переработке полистирола введут в эксплуатацию в Хабаровске. Последний из запланированных к запуску объектов находится в Рязани и будет производить пленки. Совокупный объем инвестиций составит около 2 млрд рублей, каждое из предприятий получит примерно равную долю. Подробности — в материале «Реального времени».