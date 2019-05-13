Владимир Путин улетел из Казани

Президент РФ Владимир Путин улетел из Казани. Сегодня днем он прибыл в столицу Татарстана. В рамках посещения Казанского авиационного завода имени С.П. Горбунова он ознакомился с модернизированными самолетами Ту-160, Ту-95МС, Ту-22, а также осмотрел вертолет Ми-38Т.

Глава государства поднялся на борт и ознакомился с характеристиками нового Ми-38Т, предназначенного для Воздушно-десантных войск.

Кроме того, сегодня Владимир Путин проведет в Сочи совещание по вопросам армейского строительства и работе военно-промышленного комплекса, сообщает «РИА Новости».

Напомним, ранее сообщалось, что 13 мая президент России Владимир Путин открывает очередную серию совещаний по вопросам оборонно-промышленного комплекса.

