Новости общества

17:33 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Владимир Путин улетел из Казани

17:07, 13.05.2019 1
Владимир Путин улетел из Казани
Фото: kremlin.ru

Президент РФ Владимир Путин улетел из Казани. Сегодня днем он прибыл в столицу Татарстана. В рамках посещения Казанского авиационного завода имени С.П. Горбунова он ознакомился с модернизированными самолетами Ту-160, Ту-95МС, Ту-22, а также осмотрел вертолет Ми-38Т.

Глава государства поднялся на борт и ознакомился с характеристиками нового Ми-38Т, предназначенного для Воздушно-десантных войск.

Кроме того, сегодня Владимир Путин проведет в Сочи совещание по вопросам армейского строительства и работе военно-промышленного комплекса, сообщает «РИА Новости».

Напомним, ранее сообщалось, что 13 мая президент России Владимир Путин открывает очередную серию совещаний по вопросам оборонно-промышленного комплекса.

ОбществоВласть Татарстан
Распечатать материал
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 17:14
    Как Карлсон. Улетел, но обещал вернуться
    Ответить
Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров